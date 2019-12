Beschlagene Scheiben im Auto: Das hilft sofort

D

ie Scheiben im Auto beschlagen, wenn Feuchtigkeit aus der Luft an den Autoscheiben kondensiert. Das Problem verstärkt sich in Herbst und Winter, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit speichern kann. Die Folge: Sie kondensiert an den kalten Fenstern. Die Nässe kann dabei über die Kleidung, die Atemluft, aber auch kaputte Dichtungen oder verstopfte Abläufe in den Wagen geladen. Wichtig ist, dass die Scheiben vor Abfahrt von der Feuchtigkeit befreit werden. AUTO BILD sagt, was dabei hilft. Mehr zum Thema Feuchtigkeit im Auto