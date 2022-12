Die neue BIKE BILD finden Sie am Kiosk. Oder Sie bestellen sich jetzt die neue Ausgabe und lesen sie bequem digital. Bezahlen Sie schnell und sicher per Paypal.

Die Top-Themen der Ausgabe BIKE BILD 6/2022



• Über alle Berge: Jana Kesenheimer schafft den Spagat zwischen Promotion und Leistungssport. Ein Hausbesuch in Innsbruck

Weitere spannende Themen



• Nachrichten: Die wichtigsten Messen 2023; MyBoo stattet Kreuzfahrtschiffe aus; Rose senkt die Preise; ATU-Autowerkstatt bietet Fahrradreparatur an; Decathlon kauft gebrauchte Räder der Eigenmarke zurück

• Infografik: Dieses Werkzeug gehört in eine gut ausgestattete Fahrradwerkstatt

• Darf man das? Welche Benimmregeln für Radfahrer im Verkehr gelten und was ein Fehlverhalten kostet

• Kurbeln für Kohle: In diesem Teil unserer Serie „Jobs in der Bikebranche“ beschäftigen wir uns mit Menschen, die für ihr Geld in die Pedale treten müssen