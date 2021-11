Auch wenn die Tage gerade immer kürzer werden und der Winter vor der Tür steht, lohnt es sich trotzdem, schon mal an den nächsten Urlaub zu denken. Der Black Friday hilft heute dabei:, eBay und Co haben Freizeitartikel wie Campingzubehör und Fahrradträger mit satten Rabatten im Angebot.

Für immer mehr Leute ist das Wohnmobil oder der Caravan das Zuhause auf Rädern – zumindest für einige Wochen im Jahr. Doch beim Campen ist man auf viele clevere Gadgets angewiesen, da man weniger Platz zur Verfügung hat als in einer Wohnung oder in einem Haus. Viele dieser Gadgets sind dank des Black Friday gerade besonders günstig erhältlich. So gibt es beivon der Markemit 40 Liter Fassungsvermögen. Die Kühltasche ist mit Tragegriffen ausgestattet und kann somit prima als Begleiter für das Picknick unterwegs dienen. Aktuell ist die Kühltasche mit satten 24 Prozent Rabatt für nur 33,99 Euro erhältlich! Ähnlich praktisch ist die, die gerade beierhältlich ist. Die tragbare Powerstation hat eine Kapazität von 500 Wh und ist neben verschiedenen USB-Ausgängen und einer 12-Volt-Steckdose auch mit zwei 230-Volt-Haushaltssteckdosen ausgestattet. Statt für 539,99 Euro ist die Powerbank nun für nur 458,91 Euro erhältlich. Das ist eine Ersparnis von über 80 Euro!