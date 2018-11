Black Friday Motorrad

Nach der Saison ist vor der Saison. Schlaue Biker sehen sich nämlich frühzeitig nach günstigem Motorradzubehör für 2019 um. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen! Am Amazon Black Friday 2018 gibt es Bikerzubehör zu stark reduzierten Preisen. AUTO BILD zeigt Ihnen die besten Schnäppchen.

Amazon Cyber Week Motorrad-Zubehör Protectwear RP-2-L Rückenprotektor Reduzierter Preis: 36,34 Euro DaineseBLACKJACK Unisex Handschuhe Preis: 52,87 Euro Preis: 69,95 Euro Rabatt: -24% Klapphelm H910 Preis: 76,42 Euro Preis: 89,90 Euro Rabatt: -15% Protectwear Motorradstiefel Reduzierter Preis: 59,49 Euro Motorrad Tank Tasche Reduzierter Preis: 18,49 Euro Aktionstage auf Amazon: Hier können Biker Motorradzubehör zu sehr günstigen Preisen ergattern. Der nächste Termin steht bereits fest: Black Friday 2018 . Auch für eine neue Motorradabdeckung und die Motorradjacke für den Winter finden sie jetzt attraktive Sonderangebote. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Motorradhelm sind, ob für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk, dann sollten Sie sich den Black Friday am 23. November 2018 fett im Kalender markieren.

Motorradhelm: Optimales Geschenk für Weihnachten

Und Geschenke für Motorradfahrer passen auch super unter Ihren Weihnachtsbaum. Bei Amazon gibt es eine große Auswahl an Zubehör. Ob Motorradhelm, Motorradkombi, Motorradstiefel oder Motorradhandschuh, ob Blinker, Scheinwerfer oder Motorrad-Ersatzteil, Tankrucksack oder Kinder-Motorradhelm – hier gibt es für jeden Bedarf das Richtige. Wer vor dem Kauf noch mehr Wissenswertes über Motorradhandschuhe erfahren will, kann sich unseren Vergleichstest zu diesem Thema anschauen.



Black Friday Deals

I m Rahmen des Black Friday 2018 auf Amazon erwartet AUTO BILD deftige Rabatte für Motorradfahrer. Preisnachlässe von 20 bis 55 Prozent häufen sich bei Amazon an diesem Tag. Wer Motorradzubehör zu Weihnachten verschenken will, sollte spätestens am 23. November zuschlagen, da die Lieferzeit bei vielen Artikeln höher ist als bei gewöhnlichen Bestellungen.

Cyber Monday: Nächste Schnäppchenchance am 26. November