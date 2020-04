Überschaubar ist auch die Liste der Zusatzausstattung des gebrauchtenAus den Frontscheinwerfern leuchten Halogenbirnen, ein Navigationssystem gibt es nicht. Die Oberflächen im Innenraum wirken teilweise billig, die Verarbeitung desder Generationstimmt im Allgemeinen aber. Das zeigt sich auch in der Langzeitqualität – bis auf streikende E-Servolenkungen und defekte Einspritzpumpen sind keine gravierenden Schwächen bekannt. Der angebotenestammt aus dem Baujahr 2012 und aus dritter Hand, laut Händler ist er scheckheftgepflegt.Antriebstechnisch ist dieser 2013erdas komplette Gegenteil desDer 1,4-Liter-Vierzylinder imleistet magere 87 PS und 130 Nm Drehmoment. In Verbindung mit dem hohen Leergewicht von 1,5 Tonnen ergibt das unterirdische Fahrleistungen. Weil der Motor gedreht werden muss, ist auch der Durchschnittsverbrauch vergleichsweise hoch.

In Sachen Ausstattung lässt sich derdafür nicht lumpen.Verarbeitung und Qualität im Innenraum sind sauber. Das gilt im Großen und Ganzen auch für den Rest desJ. Problemzonen sind das Fahrwerk und Ölverlust am Motor. Beides wird vom TÜV häufig angekreidet und sollte beim Kauf besonders gründlich gecheckt werden. Der angeboteneist laut Händler 72.200 Kilometer gelaufen und stammt aus zweiter Hand. Leider ist er laut Inserat offenbar nicht scheckheftgepflegt.

Pluspunkt: Der Astra (Foto) ist knapp 38.000 Kilometer weniger gelaufen als der 1er.

Astra

Opel

BMW

Astra

Welchen also nehmen? Derist knapp 38.000 Kilometer weniger gelaufen, hat einen Vorbesitzer weniger und ist ein Jahr jünger. Größter Pluspunkt ist in diesem Vergleich die Ausstattung des. Derkontert mit agilerem Fahrverhalten und einem Antriebslayout, das es in der Kompaktklasse so nicht mehr geben wird. Seine Ausstattung ist aber ein Witz. In der Summe dürfte derin diesem Vergleich der bessere Deal sein!