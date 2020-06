eiz ist geil? Nicht unbedingt. Und schon gar nicht, wenn es ums Auto geht. Bestes Beispiel: derim. Im 116d versuchen, uns vom Spaß am Sparen zu überzeugen. Was angesichts der stolzen Preisenur mäßigen Erfolg zeigt.

BMW 1er (2019): Test - Kompakt - Frontantrieb - M135i - 118d Erste Fahrt im neuen 1er Zur Videoseite

Trotz deraus dem Hause Mini scheint der 1er ein waschechter Bayer zu sein. Zumindest vermittelt er den Piloten, dass sich hier alles um die Fahrer dreht., tolle Sitzposition auf, wunderbar logische Bedienung über iDrive-Controller und Touchscreen . Da vergessen die Kollegen in der ersten Reihe fast, dass eszugeht und der Kofferraum auchausgelegt ist. Also ran an den Speck und fahren. Beim Kaltstart verpasst der unfeinunserer Vorfreude den ersten Dämpfer. Okay, einmal auf Betriebstemperatur, zeigt der 1,5-Liter durchaus Manieren, nur das mit dem Temperament will nicht so richtig zünden.