# Dashcam im Test 1. Aukey DR01 Preis*: 54,99 Euro Testnote: gut 2. Aukey DRA 1 Preis*: 44,99 Euro Testtnote: gut 3. MiVue C512 Preis*: 59,00 Euro Testnote: gut 4. Lamax C7 Preis*: 59,99 Euro Testnote: befriedigend 5. MiVue C314 Preis*: 48,25 Euro Testnote: befriedigend 5. Apeman C570 Preis*: 31,99 Euro Testnote: ausreichend *Einkaufspreis des Testprodukts *Einkaufspreis des Testprodukts

eimlich, still und leise hat BMW an einem neuen, sportlichen 1er gearbeitet:Noch dreht er die letzten Runden auf dem Nürburgring – mit minimaler Tarnung, die auf eigenständige Schürzen hindeutet.Während die finale Optik aber bis zum Schluss ein Geheimnis bleiben soll, geht BMW mit den technischen Daten umso offener um.Wenn auch mit gedrosselter Leistung: Statt 306 PS hat er "nur" 265 PS. Dabei ist er aber auch 80 Kilo leichter, da er ohne Allradantrieb kommt. Mit serienmäßiger Achtgang-Automatik sprintet der BMW 128ti in 6,1 Sekunden von null auf 100 km/h.