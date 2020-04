B

. In Gießen wird aktuell ein BMW 225xe Active Tourer in Mediterranblau verkauft – und die Eckdaten lesen sich vielversprechend: Erstzulassung Juni 2016, erste Hand, 64.900 Kilometer Laufleistung und scheckheftgepflegt.

MW präsentierte 2014 einen Kompaktvan mit Frontantrieb und Dreizylinder , was vielen Fans der Marke gar nicht passte.Der Ungläubigkeit der Traditionalisten zum Trotz ist dervor allem bei der Generation Ü-50 beliebt. Die behandelt ihre Autos in der Regel sehr behutsam, so sind gebrauchteoft top in SchussDer Kompaktvan wird vom Vertragshändler mit Gebrauchtwagengarantie angeboten und macht auf den Bildern einen sehr guten Eindruck. Die Ausstattung desist mit Panoramadach, LED-Scheinwerfern, Sportsitzen, Navi mit Echtzeitverkehr, Driving Assistant und mehr umfangreich.