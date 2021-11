Bei carwow.de gibt es den erfolgreichen BMW-Van zurzeit mit einer Ersparnis von mehr als 11.000 Euro (Stand 1. November 2021). (Wichtige Tipps zum Neuwagenkauf im Internet!) Der 2er Active Tourer läutete eine neue Zeit bei BMW ein. Nicht nur stiegen die Münchener ins Van-Segment ein und versuchten verstärkt, Familien an die Marke zu binden, der F45 war auch das erste Fahrzeug der Marke mit quer verbautem Motor und Frontantrieb . Dementsprechend groß war die Kritik, vor allem aus Reihen der eigenen Fans. Doch die Rechnung der Münchener ging auf und der 2er Active Tourer verkaufte sich rund 430.000 Mal. Grund genug also, einen aufgehübschten Nachfolger zu produzieren. Wie der erste Active Tourer soll auch der U06 ab Anfang 2022 mit einer Mischung aus hohem Nutzwert (dank 1405 Liter großem Kofferraum) und effizienten Motoren vor allem Familien zu den BMW-Händlern locken. Natürlich wird es vom Neuen auch wieder eine Plug-in-Hybrid-Version geben. Doch bevor der U06 in die Showrooms kommt, ist es für die Münchner natürlich wichtig, noch möglichst viele Active Tourer der aktuellen Generation zu verkaufen. Dementsprechend großzügig geht BMW aktuell mit Rabatten um. Laut Liste kostet die Einstiegsversion des 2er Active Tourer mindestens 28.500 Euro.(Stand 1. November 2021).

Rabatt BMW 2er Active Tourer mit Rabatt Den BMW 2er Active Tourer gibt es mit bis zu 11.167 Euro Rabatt bei carwow.de. (Stand: 1. November 2021) Zum Angebot

relativ hohen Listenpreis von 47.500 Euro für den 2er mit Diesel, Automatik und Allrad rechtfertigt, sei dahingestellt. Denn bei carwow.de gibt es für die 190-PS-Version aktuell eine Ersparnis bis zu 11.167 Euro. Die Angebote für den 220d xDrive in der Luxury Line starten bereits bei 37.153 Euro. Das entspricht einem Seit der Markteinführung im Jahr 2014 hat BMW in Sachen Ausstattungsvielfalt kräftig nachgelegt, weshalb der aktuelle 2er Active Tourer derzeit in fünf verschiedenen Ausstattungsvarianten und in zahlreichen Antriebsversionen verfügbar ist. Wenig überraschend ist, dass man für einen möglichst hohen Nachlass auch ein entsprechend hochpreisiges Grundmodell wählen muss. Bei BMW ist es in diesem Fall der 190 PS starke Selbstzünder 220d mit xDrive-Allradsystem sowie dem Steptronic-Automatikgetriebe – in der nominell höchsten Ausstattungsversion Luxury Line. Passend zum vielversprechenden Namen verleihen zahlreiche Chrom-Details, serienmäßige Ledersitze und schicke 17-Zoll-Räder dem Van einen durchaus luxuriösen Auftritt. Ob das denrechtfertigt, sei dahingestellt.Die Angebote für den 220d xDrive in der Luxury Line starten bereits bei 37.153 Euro. Das entspricht einem Rabatt von rund 22 Prozent (Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern).

Rund 4500 Euro Nachlass auf Basis