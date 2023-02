Der Startpreis liegt bei 605.000 Euro netto. Inklusive Mehrwert- und Zulassungssteuern sind es etwa 800.000 Euro. Alles, was über den Listenpreis hinaus an Profit gemacht wird, soll laut BMW Iberica für einen wohltätigen Zweck gespendet werden. Bleibt allerdings noch immer die Frage nach dem offiziellen Preis. Schon lange kursieren Gerüchte, dass der exklusivste M der Neuzeit 750.000 Euro kosten soll. Gerüchte, die BMW im Übrigen nicht dementiert. Es wird interessant sein, zu sehen, für wie viel Geld der 3.0 CSL mit der Nummer 41/50 am Ende versteigert wird. Die Auktion endet am 28. Februar 2023.