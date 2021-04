Klar, er ist optisch weniger elegant als ein 3er Touring, doch dafür bietet derentscheidende Vorzüge: In der ersten Reihe sitzen Fahrer und Beifahrer sechs Zentimeter höher als im normalen Dreier , und im Fond haben auch Großgewachsene mehr als ausreichend Platz. Zudem bietet dermassig Stauraum. Doch all seine Talente konnten den 3er GT nicht vor dem Modelltod schützen. Imwurde der intern F34 genannte 3er GT. Einen Nachfolger gibt es nicht!

Doch bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden aktuell einenaus dem letzten Baujahr mit gerade malzum günstigen Preis leasen. Die(209 Euro netto), was einem Leasingfaktor von 0,43 entspricht. Eine, nur eine Vermittlungspauschale von einmalig 299 Euro brutto kommt noch obendrauf. Dieberechnet, diehingegen nur mit überschaubaren. Hier sollten nicht nur Vielfahrer beim Leasinggeber nach einem größeren Kilometerpaket fragen. Sollte das nicht möglich sein, liegt der Preis pro Mehrkilometer bei 7,37 Cent netto. Auf zwei Jahre kostet der 320d GT somit 6268,04 Euro brutto (248,71 Euro x 24 plus 299 Euro) an reinen Leasingkosten. Tankkosten und Versicherung sind da noch nicht mit einberechnet. Dafür bekommen die Kunden den sparsamen 320d mit Zweiliter-Diesel und 190 PS, der sich im Schnitt mit rund 6,0 Liter Diesel auf 100 Kilometer begnügt.

Wer es lieber etwas sportlicher mag: sparneuwagen.de hat auch nochim Angebot. Dieser Gebrauchtwagen aus dem Mai 2020 mit 26.842 Kilometern auf dem Tacho hat neben dem M Sportpaket auch weitere Extras wie Rückfahrkamera, elektrische Sitzverstellung mit Memory, Navi Professional und das Innovationspaket an Bord. Mit 64.610 Euro lag der Neupreis rund 8000 Euro über dem des weißen 320d GT. Das schlägt sich auch in der monatlichen Rate nieder, und so kostet dieser 3er GT in der Farbe "Saphirschwarz Metallic"(229 Euro netto) pro Monat. Auch die Vermittlungspauschale ist mit 329 Euro brutto minimal teurer. Die Eckdaten wie Laufzeit und Freikilometer sind identisch. Somit summieren sich die Kosten für diesen BMW auf insgesamt 6869,24 Euro brutto (272,51 Euro x 24 plus 329 Euro).