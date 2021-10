Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) ist BMW-Tag mit jeder Menge Deals zu unterschiedlichen Modellen. Besonders interessant: Den Alleskönnergibt es als sofort verfügbaren Lagerwagen. Unter der Haube arbeitet der bewährte Zweiliter-Diesel mit, der die Kraft via Achtgang-Automatik an die Hinterräder überträgt. Von 0-100 km/h geht es in 7,1 Sekunden und den Topspeed geben die Münchner mit 230 km/h an. Gleichzeitig begnügt sich der Vierzylinder durchschnittlich mit unter sechs Litern auf 100 Kilometer. Der Kofferraum fasst 500 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen (40/20/40) sind es sogar bis zu 1500 Liter – was auch für den nächsten Großeinkauf reichen dürfte. In derkostet der zuverlässige. Günstiger wird es im Leasing