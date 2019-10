Hätte da nicht jemand ziemlich unübersehbar "ZF EVplus" auf das Auto geklebt, der Unterschied zum normalen 3er würde nicht auffallen. Okay, das, ansonsten bleibt der 3er ein echter Bayer. Fast jedenfalls. Währendaussehen wie beim Münchner Original, gibt es im Rückraum doch ein paar notwendige Änderungen. Beim Blick unter die Kofferraummatte strahlt uns einentgegen, der den vorhandenen Raum nahezu lückenlos ausfüllt. Klar,fordern ihren Raum. Auffällig, wie wenig Platz zwischen Stromspeicher und Fahrzeugende bleibt. Beim Crash dürfte das teuer werden. Trotz Straßenzulassung handelt es sich beim ZF-Hybrid aber um ein. Und ein reines Erprobungsfahrzeug. In der Serie wäre der Akku sicher anders verbaut.

Sehr ordentlich: Rein elektrisch haben wir 181 Kilometer auf unserer Testrunde geschafft.

Bei unserem Testwagen liegt der Kofferraumboden zwei Zentimeter höher, was knappkosten dürfte. Und der Stromspeichergegenüber dem 330e um rund 150 Kilo. Weil ZF am zulässigen Gesamtgewicht nichts verändert hat (um Fahrwerk, Bremsen etc. nicht anfassen zu müssen), geben sie ihren 3er alsofrei. Was bei bescheidenen 285 Kilo Zuladung aber doch knapp wird. Das angenehme Gefühl, lautlos und geschmeidig aus der Tiefgarage zu summen, kennen wir ja schon vom Serien-3er. Der EVplus kann das nicht flotter (Systemleistung unverändert), aber länger. Selbst üppigelegt er rein elektrisch zurück, richtig schnelle Zwischenspurts auf der Autobahn (über 200 km/h) lutschen den Akku nicht sofort leer. Wer wieder Stau oder Tempolimit erwischt, der schaltet einfach zurück auf "Max eDrive" und stromertweiter.