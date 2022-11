Einen rassigeren, feinfühligeren, drahtigeren und renntauglicheren M als den 550 PS starken BMW M4 CSL hat es bislang nicht gegeben. Doch was genau macht den neuen CSL so unfehlbar trittsicher, so unfassbar stark und so höllisch aufregend? Das wollen wir im Vergleich mit einem seiner kleineren Brüder aus der Großserie herausarbeiten – dem deutlich zahmeren 430i aus der aktuellen Modellpalette.