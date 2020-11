Das passt: braunes Leder und schwarzer Lack. Nur der helle Dachhimmel stört etwas. ©Autohaus Cyran Gronau/heycar

530d xDrive

F11

DerAngetrieben wird er vom Dreiliter-Reihensechszylinder-Diesel (N57) mit 258 PS und gewaltigen 560 Nm Drehmoment. Das reicht, um den Kombi in 5,9 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Optisch bleibt derdabei angenehm zurückhaltend: Der Erstbesitzer entschied sich für die einst 4200 Euro teure "Luxury Line" inklusive 18-Zoll-Felgen, Lackierung in "Saphirschwarz" und Exclusivleder Nappa in Dunkelbraun . Nur der helle Dachhimmel passt nicht so richtig zum ansonsten edlen Erscheinungsbild.