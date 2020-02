Der BMW-Vertragshändler Ahag hat in Bochum (Nordrhein-Westfalen) einen besonders edlen 535d xDrive Touring im Angebot Das Besondere an diesemist die Ausstattung: Der Erstbesitzer hat ganz offenbar keine Kosten gescheut und das ganz große Kreuz bei der Bestellung gesetzt.

Hinzu kommt, dass die F10/F11-Generation gemeinhin als zuverlässig gilt.Und der 535d? Zwar liest man in einigen Foren negative Erfahrungen zum Dreiliter-Reihensechszylinder-Diesel (defekte Injektoren und Turbolader) – das sind in der Regel aber eher Einzelfälle als generelle Problemstellen. Auf der anderen Seite berichten viele 535d-Besitzer über Laufleistungen von mehr als 300.000 Kilometern – und das völlig ohne außerplanmäßige Werkstattaufenthalte. So oder so gilt: Besser mit Gebrauchtwagen-Garantie vom Vertragshändler kaufen!