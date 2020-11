BMW 5er Touring: Gebrauchtwagen-Test

in paar Grundsätze für einen lukrativen Wiederverkauf haben beim Autohandel seit jeher Bestand: Gute Pflege zahlt sich ebenso aus wie ein ordentlich abgestempeltes Scheckheft. Unfallfreiheit zählt genauso wie ein mit Bedacht gewählter Ausstattungscocktail. Und natürlich geht ein Kombi mit Diesel unter der Haube besser weg als eine benzingetriebene Limousine. Halt! Zumindest beim BMW 5er der abgelösten Baureihe F10/F11 gilt das längst nicht mehr. Zahlreiche Firmenrückläufer stehen sich auf den Gebrauchtwagenhöfen die Räder platt und drücken mächtig auf die Restwerte. Die Elektrodiskussion sorgt für Unsicherheit bei den Kunden. Dabei ist ein Gebrauchter mit Euro 6 gerade dann im Zweifel die bessere Wahl als ein deutlich teurerer Neuwagen. So geschieht das Undenkbare: Einwird zum Spartipp. Zumindest, wenn es ein gebrauchter ist.

Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1995 cm³ Leistung 140 kW (190 PS) bei 4000/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 220 km/h 0-100 km/h 8,3 s Tank/Kraftstoff 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4907/1860/1462 mm Kofferraumvolumen 560-1670 l Leergewicht/Zuladung 1710/650 kg

Unser Testwagen ist ein mineralweißerTouring und steht beim Autohus in Bockel. Neu hat der Oberklasseschlitten stolze 51.940 Euro gekostet. Gute vier Jahre später soll er für 14.380 Euro den Besitzer wechseln. Das sind weniger als 28 Prozent vom Neupreis und reicht nicht mal für einen neuen Polo . Zumal der lange nicht so gut fährt. Seit Generationen spielt derin der Oberklasse und auf der linken Spur ganz vorne mit. Das steigert zwar nicht zwangsläufig den Sympathiewert, ist aber ein klares Indiz für seine Qualitäten. Auch mit 176.000 Kilometern auf der Rolle begeistert der Testwagen noch mit samtigem Abrollverhalten und perfekten Schaltvorgängen der Achtstufenautomatik von ZF. Dass unter der Haube "nur" ein Vierzylinder sitzt, lässt sich angesichts der 190 PS und einem Drehmoment von 400 Newtonmetern leicht verschmerzen und zahlt sich an der Zapfsäule aus. Mit sanftem Gasfuß ist eine Fünf vorm Komma kein Problem.