Der BMW 5er ist seit Jahrzehnten ein Verkaufsschlager! Von der vorletzten Generation F10/F11 wurden in sieben Jahren insgesamt über zwei Millionen Modelle gebaut und ausgeliefert. Doch dieser BMW 535i Touring ist etwas ganz Besonderes.

Noch im gleichen Jahr wurde der vor allem in Deutschland beliebte Kombi F11 pr√§sentiert, der beitraditionell Touring hei√üt. Im normalen Zustand fasst der Kofferraum des Touring 560 Liter, bei umgeklappten R√ľcksitzen passen bis zu 1670 Liter in den 4,91 Meter langen. Ab Mitte 2013 lieferten die M√ľnchner die ersten Facelift-Modelle aus, die vor allem an neuen Sch√ľrzen zu erkennen sind. Au√üerdem wurden die ehemals aufpreispflichtigen Xenon-Scheinwerfer Teil der Serienausstattung, daf√ľr wurden neue LED-Scheinwerfer als Sonderausstattung eingef√ľhrt. Auch bei der Motorenpalette gab es kleinere √úberarbeitungen. Nach insgesamt √ľber zwei Millionen verkauften Exemplaren wurde der F10/F11 Anfang 2017 vom Nachfolger G30/G31 abgel√∂st.