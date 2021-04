Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den 340-PS-Kombi für vergleichsweise günstige. Eine. Der Vertrag läuft über. Da den meisten Leasingnehmern 10.000 Kilometer im Jahr nicht reichen dürften, kann die Laufleistung gegen Aufpreis in 5000er-Schritten aufangehoben werden. In diesem Fall kostet der 540d immer noch faire. Obendrauf kommen einmalig die Überführungskosten in Höhe von 775 Euro brutto (651 Euro netto). Somit liegen die Gesamtleasingkosten über drei Jahre (bei 10.000 km Laufleistung pro Jahr) bei 18.255 Euro netto (489 Euro x 36 plus 651 Euro). Eine Besonderheit bei diesem Angebot: Sogenannte Businesskunden, die mehr als vier Fahrzeuge egal welcher Marken im Gewerbebestand haben, sparen weitere 25 Euro netto pro Monat und bekommen den 540d somit ab 464 Euro netto monatlich.