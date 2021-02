G

roße Auswahl an BMW 5er Limousinen im Privatleasing ! Der BMW 5er ist als Neuwagen nicht unter 49.500 Euro zu haben – und dafür gibt's dann auch nur einen nackten 520i. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es G30 mit hoher Laufleistung und magerer Ausstattung immerhin ab etwa 20.000 Euro. Doch richtig günstig ist der BMW 5er aktuell im Leasing!Erst vor wenigen Wochen hatte sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) ein gutes Angebot zum BMW 5er Touring . Jetzt gibt es die intern G30 genannteGleichmitsind verfügbar. Das Besondere an diesem Deal: Er gilt für– keine Selbstverständlichkeit in dieser Fahrzeugklasse. Los geht's abpro Monat für einen BMW 520i mit 184 PS . Den 252 PS starken 530i gibt es ab 320 Euro. Wer lieber einen sparsamen Diesel möchte, der hat die Wahl zwischen einem 520d (ab 321 Euro) und einem 530d xDrive (ab 398 Euro).