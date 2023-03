Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, merke ich vor ein paar Wochen. Wieder darf ich vier Wochen BMW fahren. Diesmal ist es ein BMW 640d xDrive Gran Turismo, der Urenkel im Geist. Zwischen all den SUV und Crossovern in der Testgarage von AUTO BILD denke ich sofort: herrlich, Oberklasse von altem Schrot und Korn. Mit einem (zweifach!) aufgeladenen Sechszylinder-Diesel, flachem Aufbau und geradezu zierlichen 18-Zoll-Rädern steht er für alte Werte.

800 km ohne Tankstopp? Kein Problem!



Selbst wenn er bei 250 km/h sanft in den Begrenzer läuft, liegen gerade mal 3000 Touren an. Perfekt, um die knapp 800 Kilometer von Hamburg nach München mit maximaler Lässigkeit zu absolvieren. Und dank rund 7,5 Litern im Schnitt ohne Tankstopp. Wer das Gaspedal aus dem Stand in den Teppich drückt, jagt das 2,1-Tonnen-Trumm in 5,3 Sekunden auf Tempo 100. Dank Allrad frei von Traktionssorgen. So schön kann Dieselfahren sein.