BMW 750i mit V12 für unter 10.000 Euro

Den 750i gab es auch als gestreckte Langversion mit 39 Zentimeter längerem Radstand.

Im 750i dreht sich alles um den Motor.auf die Kurbelwelle. Über eine Fünfgang-Automatik wird die Kraft auf die Hinterräder übertragen. So beschleunigt die Limousine in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, maximal sind 250 km/h drin. Die Stärke des Motors liegt aber klar im kraftvollen, entspannten Gleiten.Dafür gilt der V12 mit dem Baucode M73B54 als unproblematisch und ist auch für hohe Laufleistungen gut. Seine Standfestigkeit hat der Motor auch in waschechten Supersportwagen bewiesen: In den 90ern kam der V12 in modifizierter Form auch im Le Mans-Siegerauto McLaren F1 GTR und dessen Straßenversionen zum Einsatz.