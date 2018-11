M

it dem Slogan "Gebaut, um den Atem zu rauben" wirbt BMW für den neuen 8er . Dieser kurze Satz, weiß gedruckt im Rahmen einer großformatigen Anzeige in der "Süddeutschen Zeitung", hat BMW reichlich Hohn und Spott eingebracht. Besonders in den sozialen Medien ist das Echo gewaltig, viele User können die Wortwahl vor dem Hintergrund der Dieselkrise nicht nachvollziehen und kritisieren den Hersteller.