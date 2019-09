Alpina B3 Touring: Meinung

lassische Formen und eine von BMW vernachlässigte Nische: BMW Alpina bringt mit dem B3 Touring ein Auto, das die Herzen von BMW-Fans höherschlagen lässt. AUTO BILD-Redakteur Peter R. Fischer findet, dass BMW sich am Power-Kombi noch einiges abschauen kann!

Zunächst mal beweist Alpina, dass man mit einfachen Mitteln an Eleganz und Stil festhalten kann. Klassische, chromumrandete Nieren mit senkrechten Streben, ein tiefes Grünmetallic und die traditionellen Speichenfelgen stehen dem besonderen 3er meiner Meinung nach ausgesprochen gut. Einige Meter entfernt, am BMW-Stand der IAA , steht das Concept 4 – mit wilden Lufteinlässen und Riesennieren. Details, die BMW-Fans erstaunt bis verwirrt zurücklassen. Die Formensprache: extrovertiert. Nicht mehr unbedingt das, was treue Fans von der Ingenieursmarke BMW erwarten.