Wer einen M3 ohne Hasenzahn-Grill sucht, der geht zu Alpina . Hier gibt‘s den B3 mit konventioneller Front. Wer einen M3 Touring wollte, griff bislang zum B3 mit Kombi-Heck – hier sorgte BMW ja jüngst für Konkurrenz im eigenen Haus. In diese Nische springt nun der B4, denn einen M4 mit Gran-Coupé-Karosserie hat die M GmbH definitiv nicht im Programm.

Sehr wohl aber Alpina – wenn auch im deutlich dezenteren Gewand. Der Motor basiert auf dem M3-Triebwerk, also dem S58 mit 2993 cm3 und zwei vollwertigen Turboladern. Aber Alpina wäre nicht Alpina, wenn man den Motor technisch 1:1 einbauen würde. Nein, die Techniker haben die Turbinengehäuse strömungsoptimiert und durch die andere Frontmaske musste auch die Ansaugführung überarbeitet werden.

Zoom Der S58 in Alpina-Konfiguration leistet nun 495 PS – ein merklicher Sprung zu den einstigen 462 im Vorfacelift-B3.





In der überarbeiteten Version leistet der Dreiliter 495 PS, liegt damit also exakt zwischen M3-Handschalter und Competition. Wie üblich setzt man in Buchloe aber ohnehin mehr auf Drehmoment als auf Leistung. 730 Newtonmeter stemmt das Alpina-Triebwerk in Richtung aller vierer angetriebener Räder und fokussiert sich dabei auf den mittleren Drehzahlbereich zwischen 2500 und 4500 Touren.

Echte 301 km/h Höchstgeschwindigkeit



Damit hat er dem Werkssportler deren 80 voraus. Die Elastizitätswerte eines M3 Competition xDrive erreicht der B4 dennoch nicht. Zu gediegen ist seine Grundauslegung, zu zivil dessen technische Basis M440i Gran Coupé.

Fahrzeugdaten BMW Alpina B4 Gran Coupé Pfeil Pfeil Abzweigung Motorbauart Abzweigung Abzweigung Aufladung Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) b. 1/min Abzweigung Abzweigung Literleistung Abzweigung Abzweigung Nm b. 1/min Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antriebsart Abzweigung Abzweigung Maße L/B/H Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Tank-/Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Normverbrauch • CO2 Abzweigung Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung R6 Biturbo 2993 cm³ 364 (495) /5000-7000 165 PS/l 730/2500-4500 8-Stufen-Automatik Allrad 4792/1850-2073/1440 mm 2856 mm 59/470–1290 l 10,1 l/100 km • 229 g/km Euro 6d-ISC-FCM 94.500 € 96.380 €



Dafür rennt der Alpina echte 301 km/h Vmax, der M3 darf maximal Tempo 290 – und das auch nur, wenn der Kunde 2450 Euro in das M Driver‘s Package investiert. Und wo wir schon beim Geld sind, kommen wir früher als üblich zum Preis: Der Alpina kostet in der Basis 94.500 Euro, ein xDrive-M3 2.300 Euro mehr. Nicht dass der Grundpreis in diesen Sphären ein zündendes Argument wäre...

Viel mehr schon das gediegene Interieur des Alpina mit Merino Volllederausstattung, die auch die Unterseite des Armaturenträgers umfasst. Und das war noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange: Ganz oben sitzt die hauseigene Lavalina-Qualität, deren handgenähte Finesse bei 7.300 Euro beginnt. Zudem lassen sich Alpina-Schriftzug und -Logo in die Kopfstützen prägen.

Zoom Die Vollleder-Ausstattung in Merino kostet 4350 Euro, Lavalina startet bei 7300 Euro.





Auch der digitale Tacho hat ein eigenes Design und die Plakette in der Mittelkonsole macht jeden B4 unverwechselbar. Wir haben das James-Bond-Exemplar mit der Nummer 007 erwischt.

An dessen anderem Ende prangt die typische Sportabgasanlage mit ihren vier sauber in die Hecckschürze eingepassten Oval-Endrohren. Ein weiterer Rohrdurchmesser in der Abgasführung reduziert den Gegendruck, der Sound fällt tendenziell dumpf aus, das sonore Grollen wandelt sich obenrum jedoch in einen aufreizend grolligen Beat.





Auch die restlichen Antriebskomponenten hat Alpina nicht unberührt gelassen. So erfuhr die Sportautomatik aus dem Hause ZF mit acht Fahrstufen eine grundlegende Überarbeitung, um mit der drehmomentlastigeren Auslegung des B4 optimal zurechtzukommen, der Allradantrieb wurde einen Tick Hecklastiger ausgelegt, als das beim Grundmodell der Fall ist. Zudem ist ein elektronisch geregeltes Hinterachssperrdifferential immer an Bord.

Messwerte BMW Alpina B4 Gran Coupé Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0-50 km/h Abzweigung Abzweigung 0-80 km/h Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung 0-130 km/h Abzweigung Abzweigung 0-160 km/h Abzweigung Abzweigung 0-180 km/h Abzweigung Abzweigung 0-200 km/h Abzweigung Abzweigung 0-402,34 m (Viertelmeile) Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung 60-100 km/h im 4./5. Gang Abzweigung Abzweigung 80-120 km/h im 5./6. Gang Abzweigung Abzweigung 80-120 km/h im 7./8. Gang Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung 100-0 km/h kalt (m/s²) Abzweigung Abzweigung 100-0 km/h warm (m/s²) Abzweigung Abzweigung 200-0 km/h warm (m/s²) Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Ø auf 100 km Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Gewichte Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Balance Vorderachse/Hinterachse Abzweigung Abzweigung Leistungsgewicht Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit (lt. Hersteller) Abzweigung 1,4 s 2,6 s 3,6 s 5,5 s 7,9 s 9,9 s 12,4 s 11,72 s 2,9/4,6 s 3,6/6,2 s 11,0 s/nicht messbar 34,3 m (11,2 m/s²) 33,0 m (11,7 m/s²) 130,9 m (11,9 m/s²) 13,2 l Super Plus 445 km 1895/505 kg 53/47 % 3,8 kg/PS 301 km/h

Speziell entwickelter Pirelli für den B4



Fahrwerksseitig setzt Alpina auf einen Sportunterbau mit eigener Feder-/Dämpferkonfiguration. Der eigentliche Grip kommt jedoch vom speziell für das B4 Gran Coupé entwickelten P-Zero-Pneu aus dem Hause Pirelli. Seine ALP-Kennung auf der Flanke zeigt, dass hier zusätzlicher Hirnschmalz in die Abstimmung geflossen ist. Für mehr Ausdauer auf der Bremse sind an unserem Testwagen zudem die 1880 Euro teuren Leichtbauverbundscheiben mit hochtemperaturbeständigeren Belägen verbaut.

Zoom Linienführung: Eleganz und Track-Talent müssen sich nicht ausschließen.





Und dass diese funktionieren, sehen wir schon an den Längs-Bremswerten. Zwar sind 33 Meter warm kein Fabelwert, doch die Verzögerung (siehe Tabelle rechts) zeigt, dass die Stopper unter Last nur besser werden. Und das sollte sich später auch auf der Rennstrecke bestätigen, denn ausdauernde und fadingfreie Stopper bescheinigen ihm sowohl Chefzeiter Naumann mit seinem gefühlvoll-runden Fahrstil als auch der mitunter rüpelhaft spät ankernde Redaktionsleiter Bernt.

Aber jetzt schweifen wir gedanklich schon wieder auf die Rennstrecke ab – bleiben wir noch kurz auf der Längsdynamik-Messfläche: Alpina selbst gibt 3,7 Sekunden für den Standardsprint an. Die unterbieten wir um eine Zehntel. An die 3,5 Sekunden des Werks-M3 kommt der B4 allerdings nicht ganz heran und auch im Verlauf verliert er kontinuierlich. Bis Tempo 200 sind es 1,1 Sekunden. Doch auf das Zehntelgefeilsche am Stammtisch kommt es Buchloe nun wirklich nicht an – da steht man drüber.