K ein echtes M-Modell und kein V12: Obwohl der Doch keine Sorge: Kleinserienhersteller Alpina hat beim XB7 noch mal deutlich nachgelegt! ein echtes M-Modell und kein V12: Obwohl der BMW X7 das absolute Premium-SUV der bayerischen Marke ist und die Baureihe sich vor allem auf dem arabischen, dem US-amerikanischen und dem chinesischen Markt großer Beliebtheit erfreut, bietet BMW keine absolute Topversion an. Schluss ist bei 530 PS im X7 M50i.

Der XB7 ist alles andere als dezent

Am Design des 5,15 Meter langen und 1,81 Meter hohen BMW X7 scheiden sich die Geister. Daran ändert auch Alpina nichts, die optische Überarbeitung des Buchloer Kleinserienherstellers fällt auch beim XB7 gewohnt zurückhaltend aus. An Front und Heck gibt es neue Schürzen, vorne mit Alpina-Schriftzug in 3D und hinten mit Aussparungen für die serienmäßige Edelstahl-Abgasanlage mit vier Endrohren.

Hinter den 23 Zoll großen Classic-Schmiederädern sieht sogar die Bremse mit 395-Millimeter-Scheiben klein aus. Deutlich besser passen die klassischen 20-Zoll-Vielspeichenfelgen, die jetzt erstmals in 23 Zoll (285/35 ZR23 und 325/30 ZR23) erhältlich sind. Die 3480 Euro Aufpreis lohnen sich auf jeden Fall. Serienmäßig ist dieser Radsatz mit eigens für den XB7 von Pirelli entwickelten Zudem spendiert Alpina dem XB7 serienmäßig 21-Zoll-Felgen, die an dem SUV allerdings fast schon verloren wirken.Die 3480 Euro Aufpreis lohnen sich auf jeden Fall. Serienmäßig ist dieser Radsatz mit eigens für den XB7 von Pirelli entwickelten Reifen erhältlich.

Lavalina-Lederausstattung zum Preis eines neuen Golf

Leder, wohin das Auge blickt: Die Lavalina-Lederausstattung ist vom Allerfeinsten! Gut, bei einem Basispreis von 155.200 Euro (übrigens exakt so viel, wie für die Luxuslimousine B7 fällig wird) dürfen die Kunden auch eine umfassende Ausstattung erwarten. Wem die serienmäßige Merino-Lederausstattung nicht reicht, der kann in der hauseigenen Sattlerei eine aufwendig hergestellte Lavalina-Ausstattung in Auftrag geben. Los geht's dann bei 11.800 Euro und endet bei unglaublichen 24.800 Euro für das "Lavalina Interieur 2". So knackt der XB7 dann auch schnell die 200.000 Euro-Marke! Ohne Aufpreis kann zwischen einer Sieben- oder Sechssitzer-Konfiguration entschieden werden. Beim Sechssitzer nehmen die Passagiere in der zweiten Reihe auf zwei Einzelsitzen Platz. Die Innenraumqualität ist bei Alpina auf allerhöchstem Niveau. So auch beim XB7: Die Lavalina-Lederausstattung ist zwar unfassbar teuer, sie vermittelt aber auch ein tolles Gefühl von Luxus, sodass der XB7 in Sachen Qualitätsanmutung einem Bentley Bentayga oder einem Rolls-Royce Cullinan in nichts nachsteht. Im Innenraum stehen alle Zeichen auf Luxus. Schon ab Werk ist der BMW X7 sehr gut ausgestattet, doch Alpina legt noch mal ordentlich nach. Neben dem Driving Assistant Professional sind ein Lavalina-Lederlenkrad mit farbigen Ziernähten, spezielle Alpina-Glasapplikationen, eine durchnummerierte Plakette und Fußmatten mit Logo serienmäßig an Bord.

Der XB7 zählt zu den schnellsten SUVs auf dem Markt

Auf Wunsch liefert Alpina den XB7 als Sechs- oder Siebensitzer aus. Dank neuer Turbolader mit 54 Millimeter Turbinendurchmesser, angepasster Motorelektronik, einer Sportabgasanlage und eines neuen Kühlsystems entlocken die Alpina-Ingenieure dem V8 eine Leistung von 621 PS und 800 Nm maximales Drehmoment. Damit ist der XB7 sogar noch einen Hauch stärker als sein Hauptkonkurrent, der ebenfalls als Mit 290 km/h Höchstgeschwindigkeit gibt es im SUV-Bereich nur den Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid, den Maserati Levante Trofeo, den Bentley Bentayga und den Lamborghini Urus, die noch schneller sind als der XB7. Diese Konkurrenten sind aber wiederum alle nicht mit sieben Sitzplätzen erhältlich. Der Alpina XB7 basiert auf dem BMW X7 M50i, dessen 4,4 Liter großer V8-Biturbo (N63) ab Werk 530 PS und 750 Nm leistet.Damit ist der XB7 sogar noch einen Hauch stärker als sein Hauptkonkurrent, der ebenfalls als Siebensitzer erhältliche Mercedes-AMG GLS 63 mit 612 PS. Beim Sprint auf 100 km/h herrscht mit 4,2 Sekunden Gleichstand, doch in Sachen Topspeed muss sich der AMG dem Alpina geschlagen geben, da die Autos des Kleinserienherstellers traditionell nicht abgeregelt werden.Diese Konkurrenten sind aber wiederum alle nicht mit sieben Sitzplätzen erhältlich.

Mit 2580 Kilo auf die Rennstrecke

Eine Sitzposition wie in einem Transporter, gepaart mit purem Luxus – und dieses Monstrum soll auf dem Bilster Berg performen? Immerhin wiegt das SUV mit Sonderausstattungen, Flüssigkeiten und Fahrer rund 2,8 Tonnen. Ob das gut geht? Alpina macht Ernst und schickt den leer 2580 Kilo schweren XB7 auf die Rennstrecke! Was für ein komisches Gefühl:Immerhin wiegt das SUV mit Sonderausstattungen, Flüssigkeiten und Fahrer rund 2,8 Tonnen. Ob das gut geht?

Teurer als ein Mercedes-AMG GLS 63

Der Alpina XB7 ist in jeder Hinsicht einfach nur mächtig! Mit einem Basispreis von 155.200 Euro liegt der exklusivere XB7 nur minimal über dem AMG. Mit absoluter Vollausstattung kann der Preis allerdings schnell auf über 200.000 Euro steigen. Die Produktion startet im August, die ersten Kundenfahrzeuge sollen noch 2020 ausgeliefert werden. Wie viele XB7 tatsächlich auf deutschen Straßen unterwegs sein werden, bleibt abzuwarten. In den Export-Märkten dürfte das Interesse an einem XXL-SUV mit viel Luxus und 621 PS hingegen groß sein! 115.900 Euro kostet der 530 PS starke BMW X7 M50i, der die Basis für den Alpina XB7 bildet. Der Hauptkonkurrent Mercedes-AMG GLS 63 startet bei 150.362 Euro.Die Produktion startet im August, die ersten Kundenfahrzeuge sollen noch 2020 ausgeliefert werden. Wie viele XB7 tatsächlich auf deutschen Straßen unterwegs sein werden, bleibt abzuwarten. In den Export-Märkten dürfte das Interesse an einem XXL-SUV mit viel Luxus und 621 PS hingegen groß sein!

Fazit: Der Alpina XB7 ist speziell

Ich bin kein Fan vom BMW X7. Daran kann auch Alpina nichts ändern! Ich gebe allerdings gerne zu, dass ich von den fahrdynamischen Qualitäten des XB7 positiv überrascht wurde. Über Materialauswahl und Qualitätsanmutung brauchen wir bei Alpina sowieso nicht zu sprechen, die ist über jeden Zweifel erhaben!

Die Reise zur Vorstellung des BMW Alpina XB7 wurde unterstützt von Alpina. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter www.axelspringer.de/unabhaengigkeit