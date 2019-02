BMW i3: 100.000-Kilometer-Dauertest

A ls im März 2014 der Alle Angebote Gebrauchtwagensuche: BMW i3 Technische Daten Motor E-Motor plus Zweizylinder Hubraum 647 cm3 Batterie Lithium Ionen, 22 kWh/60 Ah Spitzenleistung 125 kW (170 PS) max. Drehmoment 250 Nm Antrieb Hinterradantrieb / Einganggetriebe Leergewicht 1399 kg Zuladung 331 kg Kofferraum 260–1100 l Spitze 150 km/h Verbrauch 13,5 kWh/0,6 l S (NEFZ) Abgas CO2 13 g/km ls im März 2014 der BMW i3 zum Dauertest in die AUTO BILD-Garage surrt, sind viele Kollegen skeptisch. Über 46.000 Euro für dieses Experiment? Wie soll der je auf 100.000 Kilometer kommen? Hätte man dafür nicht ein "richtiges" Auto kaufen können? Klar, hätte man. Aber 2014 ist der Alltag mit E-Automobilität noch ein Abenteuer. Und wir wollen es wagen. Nur Mut also. Wir erinnern uns: Vor fünf Jahren sind öffentliche Ladestationen noch eine Rarität, die Nutzung der wenigen Ladepunkte nur über eine Vielzahl von Ladekarten unterschiedlichster Stromanbieter möglich. Unser i3 lädt meist an der eigenen Wallbox an seinem Garagenplatz und gibt uns unterwegs Sicherheit über den mitgeorderten "REX", den Range Extender, also Reichweitenverlängerer . Das ist in der Praxis ein 34-PS-Zweizylinder-Motörchen, das bei leeren Akkus per Generator Strom für den E-Motor erzeugt, so die Angst vor dem Liegenbleiben dämpft. Den plärren den Motorsound, der dem Zukunftsauto seinen Reiz raubt, nehmen wir zähneknirschend in Kauf.

Auf der Verbrauchsstrecke schaffte der i3 167 Kilometer

Nach fünf Jahren hat der Akku noch 82 Prozent Kapazität. Der i3 muss öfter laden. Messwerte Bei Testbeginn Bei 100.000 km Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 3,3 s 0–50 km/h 3,3 s 0–100 km/h 8,0 s 0–100 km/h 8,1 s 0–130 km/h 14,3 s 0–130 km/h 14,5 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 4,0 s 60–100 km/h 4,0 s 80–120 km/h 6,1 s 80–120 km/h 6,2 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 37,0 m aus 100 km/h kalt 37,7 m aus 100 km/h warm 37,3 m aus 100 km/h warm 38,1 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) bei 50 km/h 57dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) Testverbrauch (elekt. 16,5 kWh Testverbrauch (elektr.) 17,3 kWh *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt Überhaupt, die Reichweite. Thema Nummer eins bei Testbeginn! Power/Antritt? Sensationell. Bedienung? Eigenwillig, aber unkompliziert. Fahreigenschaften? Seitenwindanfällig, teilweise polterndes Fahrwerk, übersensible Lenkung, aber insgesamt ordentlich. Alles wichtige Punkte, aber im Vordergrund stand eindeutig das Reichweiten-Thema. Dazu gab es diverse Tests. Beispielsweise die Fahrt aus Hamburg zur Messstrecke nach Bremerhaven. Vergiss die Autobahn ! Gemütlich überland im Modus Eco Pro+ schaffte der i3 bei neun Grad Außentemperatur die 133 Kilometer elektrisch in zwei Stunden. Auf der AUTO BILD-Verbrauchsstrecke stromerte er als Spitzenwert 167 Kilometer aus seinen Akkus. Bei sommerlichen 30 Grad. Jetzt, nach 100.000 Kilometern und bei kühlen sieben Grad, musste bereits nach 107 elektrischen Kilometern REX helfen. Grund genug, die Akkus zu checken. Ergebnis nach einer Nacht am Tester: 82 Prozent Restkapazität. Akzeptabel. BMW verspricht für den Energiespeicher kostenfreie Sachmängelbeseitigung in den ersten 100.000 Kilometern oder für längstens acht Jahre. Aus der Nummer ist BMW bei unserem Auto also raus. Gut gegangen für die Bayern.

Die Ladekabel sind ein nerviger Schwachpunkt

Das Ladekabel ist sehr anfällig. Aktuell laden wir bereits mit dem dritten Kabel. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 18 (100 %, R 11)* 899 Euro Vollkasko 18 (500 € SB, R 7)* 951 Euro Teilkasko 21 (150 € SB, R 9)* 1169 Euro Kfz-Steuer (Hybrid B/E**) 0 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 16/VK 16/TK18; ** 10 Jahre steuerbefreit Kraftstoffkosten für 101.000 km 13.320 kWh (= 18 kWh/100 km, anteilig) 3996 Euro 1755 l Super (= 6,5 l S/100 km, anteilig) 2492 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 27.410 km 478 Euro 54.876 km 745,77 Euro 87.667 km 502,48 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 155/70 - 175/60 R 19 Q Bridgestone Ecopia EP 500 630 Euro 1 Satz Winterreifen 155/70 R 19 Q Bridgestone Blizzak LM-500 640 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 03/14 (inkl. Extras) 46.520 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 45.175 Euro Schätzpreis 01/2019 17.400 Euro Wertverlust des Testwagens 29.120 Euro * berechnet auf Basis i3 120 Ah Gesamtkosten für fünf Jahre auf 101.000 km 17.176 Euro Kosten pro km 0,17 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,46 Euro Doch es ging nicht immer gut für uns. Zum Beispiel, als in der Redaktion im Februar 2015 der kuriose Plan entstand, mit dem Auto eine Fernreise nach Georgien zu starten. Die Tour wurde zum überwiegenden Teil per REX absolviert. Absolut nicht artgerecht. Nach 118 (!) Tankstopps (Tankinhalt neun Liter) war mit durchgeschmorten Zündspulen auf dem Rückweg in Bulgarien Schluss. Na ja ... Sonstige Defekte? Nach 55.012 Kilometern lärmte der i3 in der Garage. Der Lüfter wollte nicht mehr abschalten. Austausch des Lüftermotors auf Garantie . Nach 69.474 Kilometern konnten wir die Tankklappe nur noch per Notentriegelung öffnen. Grund: Defekter Drucksensor, der die "Tankbereitschaft" ermittelt. Aha! Wieder was dazu gelernt. Meistens funktionierte der Stromer problemlos – wenn die Ladekabel mitspielten. Ein Schwachpunkt im i-Konzept. Nichts ist nerviger als endlich einen freien Ladeplatz zu finden – und dann ein kontaktloses Kabel zu haben. Nach 75.263 Kilometern war das Kabel für den 230-Volt-Hausanschluss defekt. Der Austausch ging auf Garantie! Die anfällige erste Kabelserie ist bei BMW bekannt. Vom blauen Schnellladekabel streikten bereits zwei. Macht jeweils happige 284 Euro. Auch die Kosten für die Wartungen (alle 30.000 Kilometer) fallen höher aus als erwartet. Im Schnitt wurden dafür 350 Euro pro Jahr fällig.

Die 200.000-Kilometer-Marke ist das nächste Ziel