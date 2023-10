Nicht ganz so überragend ist dann die Reichweite , im Test schaffte der i5 M60 335 Kilometer – ausbaufähig. Der Akku ist 81,2 kWh (nutzbar) groß, geladen werden kann mit 22 kW an der Wechselstrom- und mit maximal 205 kW an der Gleichstrom-Säule. Von 10 auf 80 Prozent Batterieladung dauert es im besten Fall dann 30 Minuten. ( So laden Sie Ihr E-Auto am besten auf.