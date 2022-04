Es gibt Termine, die deutlich weniger Spaß bringen! AUTO BILD zu Besuch auf dem Gelände der Driving Academy in Maisach (Bayern), wir pilotieren den neuen Elektro-Luxusliner BMW i7. Und wedeln immer wieder durch den Pylonenkurs, ganz leichtfüßig, ganz schnell, es quietscht, es qualmt, es könnte ewig so weitergehen.

BMW lässt uns zwei Prototypen der neuen 7er-Baureihe fahren. Weltpremiere am 20. April 2022, Marktstart im November. Die neue Super-Limo wird es als Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und als Elektroauto geben, die Hülle wird immer ähnlich sein und groß wie nie. BMW verrät noch keine Zahlen, wir haben mit der Handy-App mal nachgemessen: 5,40 Meter, soo viel Platz hinten!

"Dieses Auto wurde quasi vom Captains Chair hinten rechts aus entwickelt", sagt Dr. Nicolai Martin, Leiter Fahrerlebnis bei BMW. Und sie haben eingebaut, was die Weltraumforschung hergibt: Fünflenker-Hinterachse, auf die sich eine E-Maschine optimal integrieren lässt, rundummit Niveauregulierung, elektrische Dämpferregelung und gegen Aufpreis sogar die 48-Volt-Wankstablisierung, die sie erstmals in den Rolls-Royce Ghost eingebaut haben.

Den 7er mit Reihensechser wird es bei uns gar nicht geben, damit dürfen sich Chefs in China und Amerika chauffieren lassen. Der i7 fühlt sich jedenfalls viel mehr nach echtem BMW an. Die Münchner haben ja schon immer die Grenzen der Agilität verschoben, 5er fühlt sich an wie 3er , 3er wie 1er

Bemerkenswert: Am Steuer fühlt sich der große und schwere i7 einen Meter kürzer und deutlich leichter als 2,5 Tonnen an.

Was der Stromer auf Langstrecke draufhat, können wir übrigens am iX, dem hohen Bruder, sehen: Reichweite nach WLTP über 600 Kilometer, Schnellladen mit 200 kW und auf 80 Prozent in 35 Minuten. Echt gut für ein Sportgerät in XXL.