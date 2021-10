Bei dem angebotenen Vorführwagen handelt es sich um eines der letzten Modelle, das im Leipziger BMW-Werk gebaut wurde, und es lockt mit einer. Zu den Highlights gehören unter anderem: 20-Zoll-Bicolorfelgen, Display Key, Laserlicht, Driving Assistant, Head-up Display, Harman&Kardon Soundsystem und vieles mehr. So ausgestattet betrug der. Jetzt gibt es den Hybrid-Sportwagen im Leasing für 784,21 Euro brutto pro Monat. Zusammen mit der einmaligen Vermittlungspauschale von 799 Euro brutto ergeben sich so Gesamtleasingkosten in Höhe von 29.030,56 Euro brutto (784,21 Euro mal 36 plus 799 Euro) für drei Jahre i8 fahren. Weiterer Vorteil: Das Fahrzeug ist kurzfristig innerhalb von zwei bis acht Wochen verfügbar.