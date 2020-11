F

Frühe Black Friday-Deals Osram Night Breaker Laser H4 Preis: 39,49 Euro Angebotspreis*: 15,59 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 15,59 Euro Dino Kraftpaket Starthilfegerät Preis: 139,99 Euro Angebotspreis*: 112,45 Euro Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus Preis: 16,38 Euro Angebotspreis*: 12,51 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder

ür sein neues Elektro-SUV iX muss BMW aktuell viel Kritik einstecken – das neue Design kommt bei vielen nicht gut an. Dem stellen die Münchner Autobauer eine Netz-Kampagne entgegen. So zeigt BMW in einem Youtube-Video negative Kommentare aus den sozialen Netzwerken zum iX. Dazu wird die Frage gestellt: "What's your reason not to change?" (übersetzt etwa: Was ist dein Grund, dich nicht zu verändern?). Die Botschaft an die Fans der Marke dürfte klar sein: Nur Biedermänner würden sich nicht auf das moderne Design des iX einlassen.