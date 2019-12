BMW erklärt: Die Kunden wollen die XXL-Nieren

Die riesigen Nieren an X7 und 7er sind das Diskussionsthema Nummer eins unter BMW-Fans. Jetzt erklärt BMW, dass die Kunden die XXL-Nieren akzeptieren!

Gegenüber dem BMW 7er sind die Nieren des X7 (Foto) sogar noch zurückhaltend gestaltet. In einem Interview mit dem britischen Magazin "Autocar" erklärte BMW-Produktmanager Peter Henrich, dass die mutige Designsprache "der richtige Weg" für BMW sei. Seit Monaten beherrschen die XXL-Nieren die Diskussion ums kommende BMW-Design. An den Frontansichten der Luxusmodelle 7er und X7 scheiden sich die Geister – die einen lieben, die anderen hassen das extrovertierte Design

Setzt BMW also auch in Zukunft auf die XXL-Nieren?

In einer AUTO BILD-Umfrage (Stand 18. Dezember 2019: 15.500 Teilnehmer) stimmten lediglich 23 Prozent für große Nieren am neuen 4er. 67 Prozent der Abstimmenden finden die Nieren zu wuchtig. Henrich verweist auf Erkenntnisse, die zeigten, dass die XXL-Nieren gut bei den Kunden ankämen: "BMW-Kunden sind fordernd. Sie wollen etwas ausdrücken und haben keine Scheu vor Autos mit einem starken Charakter. [...] Also haben wir entschieden, uns noch mehr auf mutiges Design zu fokussieren." Nach der Studie Concept 4 und den ersten Erlkönigen zeichnet sich ab, dass der kommende BMW 4er der nächste Kandidat für die großen Nieren sein könnte . Auch nach der Präsentation des Concept 4 entbrannte eine heftige Diskussion über das Frontdesign.67 Prozent der Abstimmenden finden die Nieren zu wuchtig.

"Kunden lieben den X7"

BMW-Mann Henrich sieht einen Unterschied zwischen der ersten Reaktion und einer späteren Akzeptanz seitens der Kundschaft. "Als der X7 gezeigt wurde, haben die Leute gesagt: Wieso sind die Nieren so riesig? Aber die Kunden haben ganz anderes reagiert, und das Auto ist ein großer Erfolg. Der X7 ist lange Zeit ausverkauft, und die Kunden lieben ihn!" Auf die Frage, ob die XXL-Nieren auch an kommenden, eher traditionell platzierten Modellen wie dem nächsten 5er zu sehen sein werden, entgegnet Henrich, dass jedes Auto unterschiedlich positioniert werde. Einige Modelle würden bewusst extrovertierter designt, da sie unterschiedliche Kunden ansprechen sollen. Das könnte also bedeuten, dass der nächste BMW 5er mit einer entschärften Version der riesigen Nieren kommen könnte!