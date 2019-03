BMW X7 / 7er Nierenvergleich (2019): Maße, Vergleich, Niere

A

UTO BILD geht BMW an die Nieren! Auf dem Messestand der Münchner in Genf stehen BMW X7 und das Limousinen-Flaggschiff 7er in unmittelbarer Nähe zueinander. Perfekt für den Nierenvergleich. Seit Jahren werden bei BMW die ikonischen Lufteinlässe immer größer. Am bisherigen Höhepunkt dieser Entwicklung haben sich die beiden Dickschiffe 7er und X7 positioniert. Was ein Teil der Fans feiert, stößt beim anderen Teil auf Unverständnis. Aber wer hat die größere Doppelniere von beiden? AUTO BILD hat das Maßband gezückt und nachgemessen. Dabei haben wir uns auf die Höhe und Breite beschränkt, denn diese beiden Faktoren bestimmen das optische Wirken maßgeblich. Hier geht es nur um eine Einordnung und nicht um exakte Werte, weshalb wir auf ein klassisches Maßband zurückgreifen.