An diesem Auto ist nicht nur die Dopppel-Niere riesig, sondern irgendwie alles gewaltig: 619 PS, 1100 Nm, 2,5 Tonnen, 3,6 Sekunden auf 100 km/h, 105,2 kWh Akkukapazität. Und zu diesem Thema passt das Design: massig, wuchtig, mit vielen glatten Flächen und Scheinwerfer nur noch als Schlitze. Insgesamt, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig.

Eingerichtet ist der BMW edel, modern, sehr klar, das Raumgefühl großzügig. Mit einem flachen Cockpit – nur das Curved Display steht im Raum – und freiem Durchstieg ohne Mitteltunnel. Die Sitze sind witzigerweise jetzt mit Tasten an der Tür verstellbar – also genau wie bei Mercedes . Sie könnten gern etwas größer sein und mehr Kontur bieten, sind aber angenehm gepolstert und empfehlen sich mit ihrer lässig-bequemen Position für die Langstrecke. Im luftigen Fond sitzt man BMW-typisch flach über dem Boden, insgesamt aber durchaus gemütlich.

Das Curved Display des iX ist grafisch überfrachtet



Pirelli P Zero Elect

Die Technik ist vom Feinsten, mit cloudbasiertem, optisch wunderbarer Augmented Reality, gestochen scharfem Head-up-Display , Datenübertragung mit 5G, Over-the-air-Updates und sagenhaft vielen Funktionen. Aber, keine Illusionen, die Bedienung ist nicht so ganz einfach: Es gibt eben unzählbare Menüs in verschiedenen Ansichten und unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten..

Zwei E-Motoren leifern zusammen 619 PS



Ein E-Motor an der Vorderachse liefert 258 PS, einer an der Hinterachse 489 PS, die Systemleistung liegt bei 619 PS, das Drehmoment beträgt 1015 Nm und sogar 1100 Nm bei aktivierter Launch Control. Monster-Werte. Der aufmerksame, elektronisch gesteuerte Allradantrieb, eine ausgeklügelte Radschlupfbegrenzung und dazu die Pirelli P Zero Elect sorgen für erstklassige Traktion – und ab geht die wilde Fuhre.