Viele treibt die Sorge um, ob man mit einem Vollelektriker auch ernsthaft schwerere Anhänger ziehen kann. Die Anfragen, wann wir endlich mit einem E-Auto das volle Zugfahrzeug-Testprogramm durchziehen, häufen sich. Die Sache ist die: Es gibt wenig auf dem Markt, was wenigstens zwei Tonnen elektrisch ziehen darf.

Der Tesla Model X kommt zwar sogar ab Werk mit Anhängerkupplung, fällt für den Test aber aus, weil Tesla keine Autos herausrückt. Bleibt der neue BMW iX übrig, der es mit 2,5 Tonnen aufnimmt.

Zoom So soll’s sein: sehr gute Rücksicht dank großer Spiegel und breiter Karosserie, kein Problem mit Zusatzspiegeln.





Die Bayern haben sich also offenbar als Einzige die Mühe gemacht, Antrieb und Fahrwerk gleich so robust auszulegen, dass sie schwere Last am Haken verkraften. Und sie haben auch einen richtig dicken Akku unters Auto geschraubt.

Praxistaugliche Reichweite trotz Anhänger



Der hat eine Bruttokapazität von 111,5 kWh ( Audi e-tron : 95 kWh), wovon netto 105,2 kWh nutzbar sind. Das verspricht auch mit Anhänger eine praxistaugliche Reichweite.

Die Anhängerausrüstung des iX ist mit großen, echten und so für Zusatzspiegel tauglichen Außenspiegeln und mustergültiger ausklappbarer Anhängerkupplung praxisgerecht. Und die diversen Assistenzsysteme stellen sich automatisch um, wenn sie einen Anhänger hinterm Auto erkennen – da hat jemand mitgedacht.

Zoom Will man mit Anhänger laden, blockiert man meist mindestens drei Plätze an der Ladesäule. Kann Ärger geben...





Einziger Denkfehler: der hinten rechts angebrachte Ladeanschluss, der an Schnellladern meist zum Abkuppeln des Trailers oder zum asozialen Querparken zwingt.

Und wie fährt so ein Stromer, wenn man unsere üblichen zwei Tonnen an den Haken nimmt? Kurz gesagt: einfach super! Schon leichter Pedaldruck lässt das Gespann scheinbar mühelos davonziehen, stärkerer drückt in die Sitze, als wären hier nicht gut 4,6 Tonnen unterwegs, sondern allenfalls eineinhalb; und das alles ohne die geringste Verzögerung.

FAHRZEUGDATEN BMW iX xDrive50 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart Abzweigung Abzweigung Leistung Motor 1 Abzweigung Abzweigung Drehmoment Motor 1 Abzweigung Abzweigung Leistung Motor 2 Abzweigung Abzweigung Drehmoment Motor 2 Abzweigung Abzweigung Allradantrieb/Kraftverteil. Abzweigung Abzweigung Batterie brutto/netto Abzweigung Abzweigung Ladung 230 V AC Abzweigung Abzweigung Ladung 400 V AC Abzweigung Abzweigung Schnellladung DC Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Wendekreis Abzweigung Abzweigung Ladevolumen Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Dachlast Abzweigung Abzweigung Anhängelast (zzgl. Stützlast) Abzweigung Abzweigung zulässige Stützlast Abzweigung Abzweigung Höhe Kupplungskugel belastet Abzweigung Abzweigung Stützweite Abzweigung Abzweigung Freiraum über Kupplungskugelmitte Abzweigung Abzweigung 100-km/h-Freigabe Abzweigung Abzweigung max. Anhängelast mit Führerscheinklasse B Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung je eine E-Maschine (SSM) v. u. h. 190 kW/258 PS 365 Nm 230 kW/313 PS 400 Nm permanent, 2 Motoren/ v:h 42:58 111,5/105,2 kWh 7,4 kW/ca. 960 Min. 11,0 kW/645 Min. max. 195 kW/39 Min. 4953/1967/1696 mm 12,2 m 500–1750 l 2575/570 kg 75 kg 2500 kg 100 kg 420 mm 1125 mm 440 mm 2500 kg; Caravan 2500 kg 750 kg; mit Nachschulung B96: 1105 kg 105.500€



Dieses Gefühl hält in allen Fahrsituationen an, auch an steilen Steigungen, wo die zwei Motoren ihre Newtonmeter so wirksam verteilen, dass auch beim Berg-Anfahren auf losem Untergrund nur ganz dezenter Radschlupf auftritt.

Zoom Besser geht’s nicht: Anhängersteckdose und Abreißseil-Öse klappen mit dem Kugelkopf aus und sind bestens zugänglich.







Die effektiven Fahrleistungen sind exzellent, reichen mit einem Performance-Index von 4,13 beinahe an den bisherigen Rekordhalter heran – den 608 PS starken Bentley Bentayga W12. Doch der lässt sich seine Bemühungen in unserem Messzyklus mit 19,57 Liter/100 km vergüten. Dem BMW iX genügen hingegen 42,1 kWh/100 km Strom.( Den BMW iX flexibel im Auto-Abo mieten

Das sagt Ihnen nichts? Deshalb haben wir das anhand der aktuellen Energiepreise auf einen Dieselverbrauch in Liter pro 100 km umgerechnet. Und kommen somit auf rund 9,25 Liter/100 km.

Damit konnte bislang kein Verbrenner die zwei Tonnen ziehen. Und dank des großen Akkus erzielt der iX auch eine halbwegs brauchbare Reichweite mit Anhänger: immerhin rund 250 Kilometer. Geht doch!