BMW könnte Modelle streichen: Gerücht, Z4, 8er, 7er, X2

erüchten zufolge plant BMW , einige seiner. Laut einem Bericht von " automobilmag.com " diskutiert der Vorstand in München offenbar darüber, sich künftig auf weniger Baureihen zu konzentrieren.

Vor allem Cabrios sollen betroffen sein

Laut "automobilmag.com" könnte das BMW 8er Cabrio bald wieder vom Markt verschwinden. Stoffdach scheinen auf der Abschussliste des Vorstands zu stehen. Hierzu zählen das 2er Cabrio, 8er Cabrio und der erst kürzlich vorgestellte BMW Z4 Roadster. Sie sollen den Gerüchten zufolge zwar nicht von heute auf morgen aus dem Programm fliegen – zum Ende des Modellzyklus würden sie aber keinen Nachfolger bekommen. Neben den offenen Fahrzeugen würden den Gerüchten zufolge aber auch Coupés und Limousinen dem Rotstift zum Opfer fallen. Demnach könnte der 8er seine Coupé-Version verlieren und nur noch als 8er Gran Coupé mit vier Türen beim Händler stehen. Der BMW 7er könnte in der nächsten Generation ausschließlich mir langem Radstand angeboten werden. Grund dafür dürfte die geringe Nachfrage nach der kurzen

X2 und 6er GT ebenfalls bedroht

Der BMW X2 verkauft sich in Europa zwar ganz gut, steht aber immer noch im Schatten vom X1. X2 stellte 2018 mit rund 36.500 verkauften Exemplaren in Europa zwar keinen wirklichen Flop dar, angesichts der im selben Zeitraum rund 111.500 verkauften X1 konnte er aber nicht mithalten. Zwei Modelle im Segment sind BMW anscheinend zu viel, der X2 wird demnach wohl gehen müssen. Auch der letzte BMW mit GT-Kürzel am Heck wird wohl keine Neuauflage erhalten. Der 6er GT trat das Erbe des 5er GT an und kann nicht gerade als Kassenschlager gewertet werden. Bis 2024 soll er noch vom Band laufen, einen Nachfolger dürfte es wohl auch für ihn nicht geben.

Neue Modelle geplant

Wenn BMW Platz in der Modellpalette geschaffen hat, könnten neue Fahrzeuge unter der bayerischen Marke auf den Markt rollen. Im Gespräch sei angeblich auch ein X8, der – anders als X4 und X6 – nicht nur eine Coupé-Version des X7 sein soll. Stattdessen könnte die neue Zahl in der SUV-Nomenklatur ein eigenständiges Modell mit sportlichen Akzenten werden. Allerdings ist das alles noch reine Spekulation. Wie BMW in Zukunft seine Modellpalette tatsächlich umstrukturieren wird, bleibt abzuwarten.