Die BMW M 1000 RR soll vor allem auf der Rennstrecke glänzen.

Zusätzlich zur eh schon scharfen Serienausstattung hat "BMW Zubehör" für die M spannende Extras im Angebot.

Damit diestimmt, hat BMW ausgiebig an derder M 1000 RR gefeilt. Dabei stand der möglichst optimaleim Fokus. Den sollenrechts und links vorne an der Verkleidung sicherstellen. Sie produzierenund damit geschwindigkeitsabhängig zusätzliche. Diese Last wirkt der Neigung der M 1000 RR entgegen, in einen Wheelie aufzusteigen. Wenn das Bike nicht aufsteigt, regelt dieweniger, mehr Antriebskraft kann in Beschleunigung umgesetzt werden, und die Rundenzeiten verbessern sich – so plant es BMW. Auch in dersoll der Effekt der Winglets spürbar sein. Sie sollenmöglich machen und dieerhöhen.Bei derkonzentrierten sich die Ingenieure ebenfalls auf die Rennstrecke. Das Fahrwerk baut auch auf der S 1000 RR mit ihremauf. Die M 1000 RR hat jedoch eineund ein. Durch ausgiebige Feinarbeit wollen die Macher vor allem dievon Vorder- und Hinterrad erhöht sowie dasweit zurückgedrängt haben. Weitere interessante Details sind dieund die mit blauem Eloxal, die schon von Maschinen derbekannt sind. Dass sich BMW Motorrad bei der Ausstattung mit passenden Instrumenten nicht lumpen lässt, war klar. Für Racer dürfte aber vor allem spannend sein, dass es als Zubehör einen GPS-gesteuerten(Rundenzeiten-Messgerät) und einen(Datenspeicher) geben wird.