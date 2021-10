Mit dem 1er stieg BMW 2004 in die Kompaktklasse ein und wollte dem Klassenprimus VW Golf einige Käufer abjagen. Wer das schaffen will, der muss auch eine Antwort auf Golf GTI und Co haben: Bei BMW waren das spätestens seit der Baureihe F20 die M Performance-Modelle mit längs eingebautem Sechszylinder-Benziner und bis zu 340 PS . In der neuesten Generation F40 hat sich jedoch einiges geändert. Erst mal ist der 1er mit einem Quermotor ausgerüstet und damit primär frontangetrieben. Auch die großvolumigen Motoren wurden aus der Baureihe verbannt. Dennoch müssen treue BMW-Fans mit Vorliebe für kompakte Modelle nicht verzweifeln, denn auch beim F40 sorgt M Performance für ordentliche Fahrdynamik. Der M135i xDrive holt 306 PS aus einem aufgeladenen Vierzylinder-Benziner und meistert denSport-Automatikgetriebe sei Dank. Um in den Genuss der Kombination aus einem vergleichsweise kleinen Fahrzeug und einer hohen Leistung zu kommen, kostet das einen. Danklässt sich aber viel Geld sparen!

Nicht nur die Typenbezeichnung M135i xDrive zeigt, dass es sich beim Topmodell der Baureihe um mehr als einen praktischen Kompakten handelt. Dem M Performance-Modell ist dank 18-Zoll-Leichtmetallräder, M Sportbremse und M Aerodynamikpaket anzusehen, dass man in ihm auf Wunsch recht zügig von A nach B kommt. Dafür sorgt der 306 PS starke Vierzylinder , der sein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter per xDrive-Allradsystem auf alle vier Räder verteilt. So macht der kompakte Münchner auch auf kurvenreichen Strecken eine gute Figur. Wie ernst es BMW mit dem fahrdynamischen Können des Spitzen-1er meint, erkennt man an der Tieferlegung um zehn Millimeter sowie am mechanischen Sperrdifferenzial an der Vorderachse. All diese serienmäßigen Highlights demonstrieren, dass der M135i stets gut ausgestattet ist. Dennoch kann man den sportlichen 1er noch mit optionalen Extras wie Sportsitzen und dem M Performance Paket nachschärfen. Das wiederum treibt auch den Preis der monatlichen Leasingrate in die Höhe.