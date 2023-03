Touring – klingt nach langen Reisen und gemütlichen Ausflügen. Auch etwas altbacken. Das ist ok, denn Tradition verpflichtet. Schließlich nennt BMW die praktischeren Ableger aller Modelle seit einem halben Jahrhundert so. Besonders schnelle Burschen waren in all den Jahren auch darunter. In der 5er-Reihe sogar Brenner aus der M-Abteilung. Und nun: Tadaa, macht BMW auch der 3er-Touring-Reihe Beine – und das nicht gerade zaghaft.