atter Lack, schwarze Felgen , bulliges Body-Kit : Dieser BMW M3 der Generation E46 sieht schon extrem aus. Noch extremer ist allerdings, was unter der Karosserie schlummert. Denn wo normalerweise der 343 PS starke Reihen-Sechszylinder von BMW sitzt, hat ein deutscher Tuner den Siebenliter-V8 (LS7) einer Corvette C6 Z06 implantiert. Bei Facebook wird die Leistung des Autos auf brutale 650 PS taxiert, das maximale Drehmoment soll bei etwa 740 Nm liegen.

Unter der Haube dieses M3 schlummert der LS7-Motor aus einer Corvette Z06!



Der Corvette-Motor ist laut dem Autoportal " TheDrive " bei Weitem nicht das einzige Fahrzeugteil, das außerhalb von München entwickelt wurde. So soll die Kraftübertragung über das Sechsgang-Schaltgetriebe eines Cadillac CTS-V laufen, während die Bremssättel ursprünglich aus einem Porsche Boxster S stammen. Der Sportwagen steht auf schwarzen BBS-Felgen, die Reifen sind von Pirelli . In einem Youtube-Video sieht man den M3 mit dem Corvette-Kern über den Hockenheimring rasen, der Wagen erreicht dabei bis zu 260 km/h. Neben dem beeindruckenden Tempo fällt vor allem der brachiale Sound auf, den man so wohl noch nie aus einem M3 hörte!