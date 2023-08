So ein Triple schaffen nur die Allerbesten. Früher mal der FC Bayern München, aktuell Manchester City oder – auf automobiler Ebene – der BMW M340d xDrive Touring. Die folgenden drei Titel gehen in dieser Saison ganz klar nach München.

4,8 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100



Tut er aber, haben wir in einem intensiven Probetraining nachgeprüft. Der Dreiliter-Reihensechszylinder schickt 340 PS an alle vier Räder, wird von zwei Turbos und einem 11 PS starken 48-Volt-Startergenerator unterstützt. Das Ergebnis ist ein nur ganz kurz verzögerter Leistungseinsatz, der den immerhin fast zwei Tonnen schweren Mittelklässler aus den Startblöcken treibt, als winke am Ende der Messgeraden das Entmüdungsbecken. In Zahlen bedeutet das, dass der M340d nach 4,8 Sekunden Tempo 100 abhakt und in 20,2 Sekunden auf 200 km/h stürmt.