D

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

er neue BMW M3 wird frühestens Ende 2020 präsentiert. Wer nicht so lange warten will, findet bei G-Power Ersatz.Mehr wird wahrscheinlich auch der neue Top-3er nicht bieten. Die Leistungssteigerungen sind für Limousine und Kombi erhältlich.DieMit 600 Nm übersteigt schon das Drehmoment der ersten Leistungsstufe den Wert des auslaufenden M3 (550 Nm) . Den Sprint von 0 auf 100 km/h erledigt der Allradler laut G-Power so in glatten vier Sekunden. Die Elektronik-Kur ist für 1695 Euro zu haben.Neben der Software für 1995 Euro kommen hier eine Edelstahl-Downpipe mit 200-Zellen-Kat (2250 Euro) und eine Klappenauspuffanlage für 3927 Euro zum Einsatz. Den Standardsprint erledigt der GP-470 noch einmal 0,2 Sekunden fixer.