BMW M340i xDrive (2019): Test, Touring, Limousine

Der neue Reihensechszylinder ist ein echtes Hightech-Aggregat.Das maximale Drehmoment liegt zwischen 1850 und 5000 U/min anGerade in den Sportmodi ist das Ansprechverhalten von Motor und Getriebe deutlich bissiger als zuvor. Aus dem Stand beschleunigt der AllradlerLeider wird der Vortrieb bei 250 km/h abgeregelt, so kann sich der M340i in der Höchstgeschwindigkeit nicht vom kleineren 330i absetzen.

Der Reihensechszylinder leistet 374 PS. So beschleunigt der 3er in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Das Interieur ist gut verarbeitet, die Materialien wirken edel. Die Mitbewerber wirken aber moderner.

Optisch sieht man dem Dreier seine Sportlichkeit erst auf den zweiten Blick an. Die Lufteinlässe in den Schürzen sind nur minimal größer, am Heck weist der Schriftzug auf das vorläufige Topmodell hin.Innen zeigt sich der BMW M340i xDrive im Vergleich zu seinen schwächeren Brüdern nahezu unverändert. Die Sitze passen vorbildlich, Anzeigen und Bedienelemente sind übersichtlich. Die Verarbeitung stimmt ebenso wie die Ergonomie. Trotz der digitalen Instrumente des M340i wirken seine Mitbewerber Audi S4 und Mercedes C 43 aber moderner.