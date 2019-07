Vorstellung: Audi würzt den S4 nach

Zeitgleich mit dem Facelift der A4 Limousine und des Avant zeigen die Ingolstädter auch das bisher sportlichste Derivat des Mittelklasse-Audi – den S4. Anders als bisher verzichtet Audi in Europa auf einen Benziner und bietet den S4 ausschließlich mit einem V6-Diesel an. Optisch baut der Sport-A4 auf dem S line Exterieurpaket auf, erhält aber eigenständige Merkmale. An der Front verpasst Audi dem Sportmodell einen Kühlergrill in Wabenoptik und Aluminium-farbene Einleger. Der Rand des Grills ist in Chrom gehalten. Wie auch der normale A4, kommt bei der Beleuchtung des S4 serienmäßig LED-Technik zum Einsatz. Scheinwerfer und Rückleuchten sind neugestaltet und besitzen jetzt das Audi-typische Balken-Design.

angedeutete Lufteinlässe, die an den legendären Sport Quattro erinnern sollen. An der Seite erhält der S4 die obligatorischen Spiegelkappen in Metalloptik. Auch am Schweller findet sich eine Zierleiste, die in Alu-Optik lackiert ist. Die Fensterrahmen werden beim Sportmodell geschwärzt. Am Heck erhält der S4 einen eigenständischen Diffusor und eine zweiflutige Auspuffanlage mit vier Endrohr-Blenden. Auf dem Kofferraumdeckel trägt der S4 eine Abrisskante in Wagenfarbe. Der Einstiegspreis liegt bei 62.900 Euro, für den Avant werden 64.250 Euro fällig. Marktstart ist wie für den A4 auch, Herbst 2019. Neue Audi (2019 bis 2023) zur Galerie Am vorderen Ende der Motorhaube befinden sich, die an den legendärenerinnern sollen. An der Seite erhält der S4 die obligatorischen. Auch am Schweller findet sich eine Zierleiste, die in Alu-Optik lackiert ist. Die Fensterrahmen werden beim Sportmodell geschwärzt. Am Heck erhält der S4 einenund eine zweiflutige Auspuffanlage mit vier Endrohr-Blenden. Auf dem Kofferraumdeckel trägt der S4 einein Wagenfarbe. Der Einstiegspreis liegt bei, für den Avant werden 64.250 Euro fällig. Marktstart ist wie für den A4 auch,

Innenraum: S4 bleibt gewohnt sportlich

Der Innenraum unterscheidet sich nur im Detail vom A4. S line ist Serie, außerdem gibt es exklusive Dekore. AUTO BILD hat bereits die Sitzprobe im neuen S4 gemacht: Audi bleibt beim bewährten Innenraumkonzept und macht beim S4 keine Experimente. Wie beim A4 auch behält Audi das Cockpit des Vorgängers bei und frischt es leicht auf. Direkt ins Auge springt der neue 10,1-Zoll große Touchscreen für das MMI, das weiterhin auf dem Armaturenbrett steht. Es erhält die neue, aus Modellen wie dem A6 und Q3 bekannte, Benutzeroberfläche. Anders als bei den Oberklasse-Audi gibt der Bildschirm kein haptisches Feedback, stattdessen ist eine akustische Rückmeldung zu hören. Das System arbeitet im ersten Test flüssig und ruckelt nicht. Das Sportlenkrad wurde zum Facelift leicht modifiziert. Es hat jetzt eine etwas andere Tastenbelegung zur Steuerung des digitalen Kombiinstrument. Die Lenkradspange trägt ein S-Emblem. Platz genommen wird auf Sportsitzen, die auf den ersten Blick ausreichend Seitenhalt ausstrahlen. Im Fond hat sich bei den Platzverhältnissen nichts geändert. Mit 1,80 Metern Körpergröße sitzt es sich in der zweiten Reihe ausreichend bequem. Kopf und Beine haben ordentlich Platz. Audi bleibt beim bewährten Innenraumkonzept und macht beim S4. Wie beim A4 auch behält Audi das Cockpit des Vorgängers bei und. Direkt ins Auge springt der neue, das weiterhin auf dem Armaturenbrett steht. Es erhält die, aus Modellen wie dem A6 und Q3 bekannte,. Anders als bei den Oberklasse-Audi gibt der Bildschirm, stattdessen ist eine akustische Rückmeldung zu hören. Das System arbeitet im ersten Test flüssig und ruckelt nicht. Daswurde zum Facelift leicht modifiziert. Es hat jetzt eine etwas andere Tastenbelegung zur Steuerung des digitalen Kombiinstrument. Dieträgt ein. Platz genommen wird auf, die auf den ersten Blick ausreichend Seitenhalt ausstrahlen. Im Fond hat sich bei den Platzverhältnissen nichts geändert. Mit 1,80 Metern Körpergröße sitzt es sich in der. Kopf und Beine haben ordentlich Platz.

Fahren: Bringt seine Leistung spielerisch auf die Straße

AUTO BILD ist den Audi S4 gefahren. Der Dreiliter-Commonrail-Diesel lässt einen alle Wünsche an einen leistungsstarken Benziner vergessen. Zugegeben – ein kleines Turboloch kann das Hightech-Triebwerk trotz des 48-Volt-Bordnetzes mit elektrischem Verdichter nicht komplett ausbügeln, aber nach Bruchteilen einer Sekunde stürmt der viertürige Allradler los, als ginge es um sein Leben. Kein Wunder, denn 347 PS sind das eine, doch die 700 Nm maximales Drehmoment machen die Musik – und was für eine. Zwar liegt das gigantische Drehmoment erst bei 2500 U/min an, doch auch im Drehzahlkeller von deutlich unter 2000 Touren krallen sich bereits mehr als 450 Nm mit sonorem Brummen an die Kurbelwelle. Der Dreiliter-Commonrail-Diesel lässt einen alle Wünsche an einen leistungsstarken Benziner vergessen. Zugegeben – einkann das Hightech-Triebwerk trotz des 48-Volt-Bordnetzes mit elektrischem Verdichter nicht komplett ausbügeln, aber nach Bruchteilen einer Sekunde stürmt der viertürige Allradler los, als ginge es um sein Leben. Kein Wunder, denn 347 PS sind das eine, doch die– und was für eine. Zwar liegt das gigantische Drehmoment erst bei 2500 U/min an, doch auch im Drehzahlkeller von deutlich unter 2000 Touren krallen sich bereits mehr als 450 Nm mit sonorem Brummen an die Kurbelwelle.

Aus allen Lagen schiebt der mit fast 1,9 Tonnen alles andere als leichte S4 aus engen Kehren an. Fahrbarkeit, die der sportlichste aller Audi-Sechszylinderdiesel bietet. Aus allen Lagen schiebt der mit fast 1,9 Tonnen alles andere als leichte S4 aus engen Kehren an und bringt seine Leistung so spielerisch auf den Asphalt, wie es wohl nur ein Diesel kann, der über die Kombination aus Allradantrieb, ausgewogener Achtstufenautomatik und selbstsperrendem Mittendifferenzial verfügt. Die Lenkung ist präzise und nicht zu leichtgängig. Das beste Paket bietet der normale Fahrmodus, denn im Sportprogramm wird es auf ruppiger Straße in den Bergen leicht unkommod. Wer sich die Frage stellt, wieso Audi seine S-Familie unter schwierigen Vorzeichen auf Dieseltechnik umstellt, sollte einfach einmal an die nächste Tankstelle fahren. Der Normverbrauch des Audi S4 TDI liegt bei kargen 6,2 Litern Diesel. Und selbst wenn es in der Realität wohl mehr als sieben Liter Kraftstoff sind, genehmigt sich ein Benziner locker drei bis vier Liter mehr. Dabei beeindruckt jedoch nicht die absolute Kraft an sich, sondern mehr denn je die, die der sportlichste aller Audi-Sechszylinderdiesel bietet. Aus allen Lagen schiebt der mit fast 1,9 Tonnen alles andere als leichte S4 aus engen Kehren an und, wie es wohl nur ein Diesel kann, der über die Kombination aus Allradantrieb, ausgewogener Achtstufenautomatik und selbstsperrendem Mittendifferenzial verfügt. Dieist präzise und nicht zu leichtgängig. Das beste Paket bietet der normale Fahrmodus, dennwird es auf ruppiger Straße in den Bergen. Wer sich die Frage stellt, wieso Audi seine S-Familie unter schwierigen Vorzeichen auf Dieseltechnik umstellt, sollte einfach einmal an die nächste Tankstelle fahren. Derdes Audi S4 TDI liegt bei kargen. Und selbst wenn es in der Realität wohl mehr als sieben Liter Kraftstoff sind, genehmigt sich ein Benziner locker drei bis vier Liter mehr.

Ausstattung: S line ist Serie und neue Assistenten

Die Carbon-Optik ist dem S4 vorbehalten. S line-Umfänge Serie, optional stehen hier aber noch andere Dekore und Verkleidungen zur Auswahl. Wie auch beim A4 bietet Audi eine Reihe an Assistenzsystemen an, die dem Fahrer unter die Arme greifen. Auf Wunsch können drei verschiedene Pakete ausgewählt werden (Tour, Stadt, Parken). Zum Funktionsumfang des Tour-Pakets gehört unter anderem der adaptive Geschwindigkeitsassistent mit Stop-and-go-Funktion. Er lässt sich mit dem Effizienzassistenten koppeln, was dazu führt, dass der S4 für den Fahrer "voraus schaut". Mithilfe von Car-to-X-Informationen (Infos, die sich Autos untereinander übermitteln), Navigationsdaten und den aktuellen Verkehrszeichen, schätzt der Audi den Verkehr selbstständig ein und verzögert oder beschleunigt auf Wunsch von selbst. Neue Mittelklasse-Modelle (2019, 2020 und 2021) zur Galerie Beim S4 sind bereits Ausstattungsumfänge enthalten, die beim Grundmodell Aufpreis kosten. Wie es sich für ein Sportmodell gehört, sind, optional stehen hier aber noch anderezur Auswahl. Wie auch beim A4 bietet Audi eine Reihe anan, die dem Fahrer unter die Arme greifen. Auf Wunsch könnenausgewählt werden. Zum Funktionsumfang des Tour-Pakets gehört unter anderem der adaptive Geschwindigkeitsassistent mit Stop-and-go-Funktion. Er lässt sich mit dem Effizienzassistenten koppeln, was dazu führt, dass der S4 für den Fahrer "voraus schaut". Mithilfe von(Infos, die sich Autos untereinander übermitteln), Navigationsdaten und den aktuellen Verkehrszeichen, schätzt der Audi den Verkehr selbstständig ein und verzögert oder beschleunigt auf Wunsch von selbst.

Connectivity: MMI ohne haptisches Feedback

Das neue infotainment kommt ohne haptisches Feedback aus. Die Benutzeroberfläche ist von anderen Modellen bekannt. MMI, das auf der dritten Generation des MIB (Modularer Infotainmentbaukasten) aufbaut. Anders als bei den größeren Brüdern A6, A7 oder dem nicht im Armaturenbrett integriert, sondern bleibt auf ihm montiert. Haptische Rückmeldung nach Betätigung des Touchscreens gibt es im S4 nicht, dafür ist beim Tippen ein Klicken zu hören. Neben einer natürlichen Texteingabe gibt es im A4 auch eine Sprachsteuerung. Laut Audi soll das System auch ganze Sätze verstehen können, umständliche Sprachbefehle sollen somit der Vergangenheit angehören.



Mit den optionalen Audi-connect-Diensten nutzt der neue A4 auch Informationen aus dem Ampel-Leitstand. Mithilfe der Daten weiß der Audi wie lange die einzelnen Ampelphasen dauern (Grünphase beginnt. Wie auch schon der Grund-A4, erhält auch der S4 ein neuesdes MIB (Modularer Infotainmentbaukasten) aufbaut. Anders als bei den größeren Brüdern A6, A7 oder dem SUV Q3 ist der 10,1-Zoll Touchscreen, sondern bleibt auf ihm montiert. Haptische Rückmeldung nach Betätigung des Touchscreens gibt es im S4 nicht, dafür ist beim Tippen ein Klicken zu hören. Neben einer natürlichen Texteingabe gibt es im A4 auch eine Sprachsteuerung. Laut Audi soll das System auch ganze Sätze verstehen können, umständliche Sprachbefehle sollen somit der Vergangenheit angehören.Mit den optionalennutzt der neue A4 auch Informationen aus dem. Mithilfe der Daten weiß der Audi wie lange die einzelnen Ampelphasen dauern ( AUTO BILD berichtete ). Auf Grundlage dessen gibt der A4 Vorschläge für die Geschwindigkeit und informiert den Fahrer über die Zeiten der einzelnen Phasen. Steht man also an einer Ampel, zeigt einem das Kombiinstrument an, wann die nächstebeginnt.

Motor und Fahrwerk: Diesel-Power für den Audi S4

Tschüss Benziner: Der S4 kommt ausschließlich mit einem V6-TDI unter der Haube.

Diesel-Motor für den europäischen Markt. Der Dreiliter-V6-TDI leistet 347 PS, die er mit 700 Nm auf die Straße bringt. Top-Speed sind 250 km/h, von 0 auf 100 km/h geht es in 4,8 Sekunden. Das Aggregat ist durch ein 48-Volt-Hauptbordnetz teilelektrifiziert und wird so zum Mildhybriden. Das Stromnetz treibt einen elektrisch angetriebenen Verdichter an, der das Turboloch überbrücken soll. Das Hybridsystem speist sich zum einen über einen Riemen-Starter-Generator, der auch die Rolle des Anlassers übernimmt. Zum anderen rekuperiert der S4 beim Bremsen mit bis zu 8 kW, die dann die den Akku fließen. Übersetzt wird der Motor über eine Achtgang-Tiptronic. Quattro-Allrad ist serienmäßig, optional ist ein Sportdifferenzial erhältlich. Auch das S-Sportfahrwerk ist Bestandteil der Basisausstattung beim S4. Gegen Aufpreis erhält es eine adaptiver Dämpferverstellung.



Außerhalb Europas ist der S4 weiterhin mit einem Dreiliter-V6-TFSI unterwegs. Der Benziner leistet 354 PS und 500 Nm Drehmoment. Erstmals setzt Audi beim S4 auf einenfür den europäischen Markt. Derauf die Straße bringt. Top-Speed sind, von 0 auf 100 km/h geht es in. Das Aggregat ist durch ein 48-Volt-Hauptbordnetz teilelektrifiziert und wird so zum. Das Stromnetz treibt einenan, der das Turboloch überbrücken soll. Das Hybridsystem speist sich zum einen über einen, der auch die Rolle des Anlassers übernimmt. Zum anderen rekuperiert der S4 beim Bremsen mit bis zu 8 kW, die dann die den Akku fließen. Übersetzt wird der Motor über eine. Quattro-Allrad ist serienmäßig, optional ist ein Sportdifferenzial erhältlich. Auch dasist Bestandteil der Basisausstattung beim S4. Gegen Aufpreis erhält es eine adaptiver Dämpferverstellung.ist der S4 weiterhin mit einemunterwegs. Der Benziner leistetDrehmoment.

Technische Daten

Audi S4 TDI Limousine • Motor: V6-TDI • Hubraum: 2967 cm³ • Leistung: 255 kW (347 PS) • max. Drehmoment: 700 Nm • Getriebe: achtstufige Tiptronic • Beschleunigung: 4,8 s • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h • Verbrauch: 6,2 l/100 km • CO2-Emissionen: 163 g/km • Emissionsklasse: Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC • Preis: 62.600 Euro.

Audi S4 TDI Avant • Motor: V6-TDI • Hubraum: 2967 cm³ • Leistung: 255 kW (347 PS) • max. Drehmoment: 700 Nm • Getriebe: achtstufige Tiptronic • Beschleunigung: 4,9 s • Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h • Verbrauch: 6,2 l/100 km • CO2-Emissionen: 163 g/km • Emissionsklasse: Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC • Preis: 64.250 Euro.