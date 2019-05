So sieht der Assistent im Audi aus: Links im Display sieht der Fahrer die empfohlene Geschwindigkeit.

Und so funktioniert das Ganze: Der Autofahrer bekommt beim Zufahren auf eine Ampel einen Countdown angezeigt, der ihm sagt, wie lange die Rot- oder Grünphase noch andauert. So kann er seine Geschwindigkeit anpassen, was im Idealfall Zeit, Sprit und Nerven spart. Es gibt derzeit zwei Versionen des Assistenten: eine Smartphone-App, die dem Fahrer die Dauer der nächsten Ampelphase anzeigt. Bei einer mehrspurigen Ampelanlage zeigt sie einen Countdown für jede einzelne Spur an. Die zweite Version heißt bei Audi "Ampelinformation" und wird bereits seit 2016 in den USA getestet. Sie ist direkt in das Connect-System des Fahrzeugs integriert und zeigt zusätzlich zur Dauer der Ampelphase die optimale Geschwindigkeit an, mit der die Ampel angefahren werden sollte. So kann es im Einzelfall sinnvoll sein, deutlich langsamer als 50 km/h zu fahren, um flüssig durchzukommen. Bei einer mehrspurigen Ampelanlage werden dem Fahrer im Gegensatz zur App aber nur die Daten zum eigenen Fahrstreifen angezeigt. Die Informationen kommen vom Tech-Unternehmen Traffic Technology Services (TTS), das auf der Grundlage von Rohdaten individuelle Prognosen erstellt, die dann über eine zentrale Datenplattform an die Audi-Flotte übermittelt werden. Die Rohdaten der Ampelschaltungen stellt die jeweilige zur Verfügung.