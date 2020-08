Grüntöne sollen in Zukunft Teil des BMW-Portfolios werden, verrät BMW-Designchef Dukec.

Erste Studiofotos der beiden M-Modelle hat BMW zwar schon veröffentlicht, die Autos stehen aber noch fast komplett im Dunkeln.Der M3 trägt ein sattes Grün mit einem leichten Stich ins Türkisfarbene, der Lack soll "Isle of Man Green" heißen. Der M4 ist in ein grelles, grünliches Gelb getaucht, das offenbar den Namen "Sao Paolo Yellow" trägt. Dass beide Autos in grünliche Farbtöne gehüllt sind, ist kein Zufall. Schon die First Edition des M8 Gran Coupé war in auffälligem "Aurora Diamant Grün Metallic" lackiert.