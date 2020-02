B

Der Heckflügel erinnert optisch an den Spoiler des großen Bruders M4 GTS.

ei der Bestellunghat der Käufer fast alle Häkchen gesetzt:, Lackierung und Innenraum von BMW Individual. Wer sich den grünen M4 gönnen möchte: Das Auto steht aktuell zum Verkauf – und der Preis geht angesichts der teuren Sonderausstattung voll in Ordnung!Wie bei jedem M4 steckt auch hier der S55 genannte Dreiliter-Reihensechszylinder mit Biturbo-Aufladung unter der Motorhaube. Dieses Exemplar aus dem Baujahr 2018In Verbindung mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe sprintet der hinterradgetriebene M4 in glatten vier Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Coupé elektrisiert aber auch schon vor dem Motorstart:Die Karosserie wird außerdem vongeschmückt. Frontschürzen-Einsätze, Front-Spoilerschwert, Heckdiffusor, der große Heckspoiler, Spiegelkappen und die Endrohre der M-Titanauspuffanlage bestehen aus Kohlefaser. Hinzu kommen in Hochglanz lackierte Zierteile und die Seitenschwellerfolie. Nicht bestellt wurde lediglich die Keramik-Bremsanlage.