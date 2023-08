Der Traum wird wahr! Sich einmal wie ein Werksfahrer fühlen. Einmal dieses Feeling erleben, wenn dir alle Ingenieure zuhören. Einmal voll im Fokus stehen. Einmal sich nur aufs Fahren konzentrieren. Einmal vor dem eigentlichen Rennen ein großes Testprogramm bestreiten. All das wird nun wahr, 26 Jahre nach meinem ersten 24-Stunden-Rennen. Und zwar mit dem BMW-Werksteam RMG (Reinhold Motorsport) und dem brandneuen BMW M4 GT4.

Ebenfalls mit an Bord: zwei schnelle Journalisten-Kollegen, Christian Gebhardt von "sport auto" und der britische "Evo"-Magazin-Schreiber Jethro Bovingdon. Beide kennen die Nordschleife bestens, sind ebenfalls viele Male zur Hatz rund um die Uhr angetreten. Mit Jethro bin ich sogar schon mal ein 24er gefahren, auf einem Engstler Fiat 500 . Kein weiterer Kommentar dazu...

Aber es gibt noch einen vierten Fahrer, BMW-M-Fahrdynamik-Entwickler Jörg Weidinger. Der schlaksige Vollbayer ist kein Unbekannter. Ist er doch einer der hauptverantwortlichen Versuchsfahrer für die Modelle M2, M3, M4 und M5, Rekordfahrer und hat unzählige Male am 24-Stunden-Rennen teilgenommen. Zusammengefasst: Eine Mega-Truppe, alle hatten beim ersten Date nonstop glänzende Augen und breites Grinsen.

Beide BMW mit S58-Dreiliter-Reihensechszylinder-Biturbo

Klar, dass wir daraus einen kleinen Vergleichstest machen. Und die Fragen stellen: Wie viel Rennwagen steckt im CSL, und wie viel Serie ist im Rennwagen? Bevor wir die Unterschiede herausfahren, schauen wir uns die Autos im Detail an und fangen beim Motor an.

Beide M4 werden vom bekannten S58-Dreiliter-Reihensechszylinder-Biturbo angetrieben. In ein paar kleinen Details unterscheiden sich die Aggregate. Zum Beispiel wurde aus Gewichtsgründen beim GT4 einer der beiden Luftfilterkästen entfernt. Das Automatikgetriebe ist quasi identisch bei beiden M4, beim GT4 hat man aber den achten Gang stillgelegt. Dazu ein Drexler-Sperrdifferenzial mit separater, temperaturkontrollierter Hilfskühlung und motorsportoptimierte Abtriebswellen.

Fahrhilfen wie MDM und Traktionskontrolle sind bei beiden gleich. Dazu später mehr beim Fahren. Leistung? CSL, klar, maximale Ausbaustufe, 550 PS, 650 Newtonmeter. Beim GT4 kommt es auf die je nach Rennen angepasste BoP (Balance of Performance) an. Zum heutigen Tracktest tritt der GT4 mit 450 PS an, 530 PS sind maximal möglich.