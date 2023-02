In dem lediglich einminütigen Ausschnitt ist zu sehen, wie nachts ein weißer Pkw an dem geparkten BMW vorbeifährt und in der Seitenstraße dahinter hält. Anschließend steigen zwei schwarz gekleidete Männer aus und nähern sich dem Auto. Der eine checkt das Haus ab, sein Komplize zertrümmert indes sofort die Seitenscheibe des M4 und beugt sich in den Innenraum. Während die Alarmanlage losgeht, rüttelt der Autoknacker mit brachialer Gewalt am Steuer.