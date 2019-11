D

ie Nieren neuer BMW werden immer größer. Fans, die den eleganten Fronten vergangener Baureihen nachtrauern, blicken deshalb gern auf den M4, der zu den schönsten Autos der Münchner der letzten Jahre gehört. 2014 kam das Sportcoupé der M-Gruppe, mit dezenten Nieren, aggressiver Optik und 431 PS . Ein Auto, das sich zwischen den Modellen M3 und M5 einordnet, dem man die Daseinsberechtigung aber nicht absprechen kann – eben weil es so schön und stark ist. Den stärksten und aggressivsten M4 brachte BMW dann 2016 auf die Straße: den M4 GTS. Auf 700 Exemplare limitiert, mit satten 500 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h – ein Rennwagen in Coupé-Form, voll verspoilert und mit großem Heckflügel. Jetzt wird eines dieser exklusiven Fahrzeuge verkauft. Ein Autohaus in Heilbronn bietet einen matt-grauen BMW M4 GTS mit niedriger Laufleistung an.